Nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 settembre è andato in onda, in America, il primo episodio della seconda stagione di New Amsterdam. Una puntata che ha finalmente svelato il nome del personaggio che ha perso la vita dopo l'incidente avvenuto nel corso della 1x02. Come ipotizzato alla vigilia è stata Georgia Goodwin, la moglie del protagonista, ad avere la peggio. A poche ore dalla season premiére, David Schulner ha anticipato il futuro del Max dopo i tragici avvenimenti della 2x01.

Intercettato dai microfoni di TvLine, lo showrunner ha così commentato il percorso che affronterà il direttore del New Amsterdam General Hospital:

"Ciò che il telefilm cerca di comunicare, attraverso il personaggio di Max, è la possibilità di rimanere positivi nonostante tutto. Quello che manca adesso nella nostra vita è l'ottimismo, ma Max ne possiede ancora molto. Potrebbe essere un po' 'sepolto' durante la prima parte della stagione, ma avrà comunque la possibilità di concentrarsi su qualcosa per rimanere positivo: c'è Luna e l'ospedale a cui pensare.

Ma questa stagione sarà sicuramente dedicata al dolore e alla guarigione."

New Amsterdam 2, David Schulner: 'Max aveva bisogno di un nuovo ostacolo...'

Nonostante la tragica perdita, Max Goodwin non perderà il suo proverbiale ottimismo. Anzi! Stando alle parole di David Schulner, pare che la scelta di sacrificare Georgia rientri in un piano di valorizzazione del personaggio interpretato da Ryan Eggold.

A ben vedere, infatti, questa decisione rientrava nei piani degli sceneggiatori fin dall'episodio pilota. Una trama sofferta, ma che alla fine è apparsa la più coerente con l'intera storyline:

"Non l'abbiamo fatto alla leggera e non lo abbiamo fatto in modo sprezzante, ma penso che lo spettacolo funzioni al meglio quando Max si destreggia sia con la sua vita privata che con quella lavorativa. Quindi, con il cancro in remissione, aveva bisogno di un altro ostacolo nella sua vita.

Quello che gli abbiamo fatto può sembrare crudele, ma non stiamo scrivendo una commedia."

Sinossi ufficiale New Amsterdam 2x02: 'The big picture'

Dopo la messa in onda della season premiére di New Amsterdam, la NBC ha inoltre rilasciato la sinossi ufficiale del secondo episodio in onda martedì 1 ottobre. Intitolata "The big Picture", la puntata si concentrerà sul censimento indetto da Max allo scopo di conoscere, in modo più approfondito, lo staff del suo ospedale.

La dottoressa Castro, nel frattempo, estenderà il suo piano di trattamenti medici ad altri pazienti in ospedale. Molto più criptica, invece, la trama che coinvolgerà il personaggio di Rynolds. Il cardiochirurgo, stando alle anticipazioni, compirà un atto di fede che lo farà stare in pace con se stesso. Ecco il breve promo del prossimo episodio: