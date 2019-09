Gli spoiler delle puntate in onda da lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre negli Usa si soffermano su Thomas Forrester, il quale organizzerà un diabolico piano con la complicità di Shauna Fulton. Nel dettaglio, Brooke Logan e il figlio di Ridge avranno un acceso confronto. Qui la donna dimostrerà di non riuscire a perderlo, in quanto ha nascosto per troppo tempo la verità ad Hope sulla figlia Beth. Per questo motivo, crederà che non sia adatto a fare il genitore a Douglas.

Beautiful: Shauna in ospedale da Katie

Intanto Brooke non vorrà aiutare Ridge a riappacificare Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Thomas. Lo stilista, a questo punto, cercherà l'appoggio di Shauna. In questo frangente, la Fulton confiderà al Forrester di averlo baciato con passione quando è svenuto nella stanza situata al piano superiore del Bikini Bar. Più tardi, Flo avvertirà la madre che Katie si trova in condizioni gravissime in clinica, tanto da temere per la sua sopravvivenza.

Di conseguenza, Shauna si recherà personalmente nell'ospedale per fare una visita alla madre di Will. Qui si imbatterà in Bill Spencer (Don Diamont), che l'avvertirà di stare lontano dalle Logan.

Thomas scopre che Ridge ha tradito Brooke

Nelle puntate americane di Beautiful in programma questa nuova settimana (30 settembre - 4 ottobre), Vincent telefonerà a Thomas per raccontargli che suo padre ha trascorso una notte con Shauna.

Il padre di Douglas, a questo punto, farà in modo che Brooke scopra il tradimento di Ridge (Thorsten Kaye) dalla bocca di Danny, un inserviente del Bikini Bar. Una notizia che devasterà la povera Logan, la quale chiederà subito spiegazioni allo stilista. Qui il Forrester confesserà di essere svenuto dopo aver esagerato con l'alcool. Inoltre la rassicurerà che tra lui e la Fulton non è successo niente.

Il Forrester chiede l'aiuto della Fulton

Nel frattempo Hope chiederà a Liam Spencer di aiutarla a tenere Douglas lontano da padre. A tal proposito, i genitori di Beth dipingeranno il bambino come un eroe in quanto li ha aiutati a riunirsi con la loro figlioletta. Thomas, invece, cercherà di convincere Shauna ad aiutarlo a dividere per sempre Brooke (Katherine Kelly Lang) da Ridge. All'inizio la madre di Flo apparirà reticente a collaborare con il Forrester, sebbene gli spoiler annunciano che molto probabilmente la Fulton accetterà con l'unico scopo di arrivare allo stilista.

In ospedale, le condizioni di Katie peggioreranno, tanto da rendersi indispensabile un trapianto di rene prima che sia troppo tardi. Bill apparirà estremamente preoccupato, tanto da temere di perderla per sempre. La donna sopravviverà? In attesa di saperlo, si precisa che queste puntate di Beautiful andranno in onda tra un anno in Italia a causa della differenza di emissione con gli Usa.