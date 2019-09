Grande paura per un’ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice Eleonora Rocchini è rimasta coinvolta in un incidente stradale verificatosi a Napoli nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 settembre. Secondo quanto riferito da Fanpage la ventitreenne fiorentina si trovava con Dalila Branzani, sorella dell’ex fidanzato, e con un amico di quest’ultima, Nunzio Moccia. In totale sono cinque le persone che sono state trasportate in ospedale in seguito al sinistro stradale che si è verificato a Piazzale Tecchio, nel quartiere di Fuorigrotta del capoluogo campano.

Le condizioni di Eleonora e della Branzani non desterebbero particolari preoccupazioni mentre uno dei feriti è in prognosi riservata.

La notizia si è diffusa rapidamente sul web creando grande apprensione tra i numerosi seguaci della Rocchini, oltre un milione di follower su Instagram, che ha da poco chiuso la sua relazione con Oscar. Quest’ultimo ha tirato un sospiro di sollievo per la sorella e per l’ex fidanzata ed ha manifestato le sue sensazioni con un post pubblicato su Stories: “Abbiamo angeli in cielo”

Il sinistro stradale nella notte tra venerdì e sabato

La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara.

Secondo una prima ricostruzione l’auto sulla quale viaggiava Eleonora Rocchini sarebbe finita fuori strada all’uscita del sottopasso di Fuorigrotta. Da accertare se la macchina sia finita fuori controllo a causa dell’alta velocità o il sinistro sia stato provocato da un improvviso ostacolo che ha costretto il conducente a compiere una brusca manovra. A tal riguardo saranno fondamentali le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all’altezza di Piazzale Tecchio ed in prossimità del sottopasso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica stradale della Polizia Municipale guidati dal capitano Antonio Muriano. Quest’ultimi si sono trovati di fronte ad una scena che ha fatto temere per il peggio visto che il lato anteriore dell’auto era praticamente distrutto. Inoltre è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre le persone dalla vettura ridotta ormai ad un ammasso di lamiere.

Oscar Branzani su Stories: 'Abbiamo angeli in cielo'

Da quanto riferito dal portale Fanpage non destano preoccupazione le condizioni di salute di Eleonora Rocchini, Nunzio Moccia e Dalila Branzani. La sorella dell’ex tronista di Uomini e donne in passato aveva raccontato di aver trascorso diverso tempo in ospedale in quanto le era stato diagnosticato per due volte il cancro (la prima volta quando aveva 13 anni).

Tanti i messaggi di affetto e sostegno pubblicati in queste ore sui profili social della Rocchini e di Dalila. Grande la paura per Oscar Branzani che via Stories ha ringraziato gli angeli per aver protetto la sorella, l’ex fidanzata e l’amico: “Abbiamo angeli in cielo”.