Torna l'appuntamento con le notizie di Beautiful, la soap opera americana che ha superato le 8000 puntate di messa in onda. Le trame Usa trasmesse a settembre sull'emittente Cbs, si soffermano ancora una volta su Thomas Forrester, l'antagonista principale delle vicende ambientate a Beverly Hills. Il padre di Douglas, infatti, dichiarerà guerra a Brooke e Hope Logan, ree di averlo allontanato da suo figlio.

Beautiful: guerra tra Brooke e Thomas

Le anticipazioni delle puntate americane, rivelano che Thomas penserà ad una strategia dopo essersi ripreso dalla caduta dalla scogliera provocata da una spinta da parte di Brooke. Il figlio di Ridge (Thorsten Kaye), infatti, fingerà di essere cambiato per meditare un piano per allontanare le Logan dai Forrester.

La frattura tra Brooke e figliastro apparirà insanabile, nonostante lo stilista cerchi di riportare l'armonia in famiglia.

In particolare, la Logan pretenderà che Douglas non entri più in contatto con il padre, tanto da minacciarlo di ricorrere ad un ordine restrittivo. Ma ecco che quest'ultimo non accetterà di perdere il primogenito avuto da Caroline (Linsey Godfrey), morta in seguito ad un coagulo di sangue al cervello.

La Logan tiene Douglas lontano dal padre

Nelle puntate Usa in onda a settembre, Ridge sorprenderà Thomas (Matthew Atkinson) in visita non autorizzata a Douglas.

Nel frattempo Brooke crederà che il piccolo stia meglio in casa sua e quella del marito per poi essere inglobato in quella di Liam Spencer (Scott Clifton) e Hope (Annika Noelle), disposti a farlo crescere insieme a Beth. Inoltre la Logan crederà che il giovane Forrester stia fingendo di essere buono per entrare nelle grazie di suo padre. A tal proposito, quest'ultimo dichiarerà di provare vergogna per quello che ha combinato, sebbene non sia riuscito ad abbandonarlo al suo destino. Ridge, infatti, deciderà di proteggerlo ed aiutarlo a scappare all'arresto.

Il Forrester vuole distruggere le Logan

Thomas, intanto, dimostrerà di voler tornare ad occupare un ruolo di primo piano nell'azienda. Per fare ciò, deciderà di remare contro sua sorella Steffy e provare a distruggere il legame tra i Forrester e le Logan, verso quest'ultime infatti proverà rancore per via dell'allontanamento forzato dal figlio. Per questo motivo, cercherà di incontrare Douglas, se Ridge non lo sorprendesse.

Tuttavia, lo stilista deciderà di non andargli contro mentre Brooke (Katherine Kelly Lang) sarà del parere contrario. A tal proposito, i portali statunitensi annunciano che il ragazzo potrebbe commettere alcune pazzie pur di portare a termine il suo diabolico piano. Ci riuscirà? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.