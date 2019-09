Nuovo appuntamento dedicato al popolare reality show Temptation Island Vip 2019. Una nuova e ultima coppia della seconda edizione del programma ideato da Maria De Filippi sta già facendo parlare di sé. Si tratta di Alex Belli e Delia Duran che hanno deciso di approdare nel villaggio della Sardegna seppur con ritardo. Questo ingresso ha scatenato l’ira di Mila Suarez, che non ha perso occasione per lanciare la prima frecciatina al veleno contro il suo ex fidanzato e la modella venezuelana.

La fashion blogger di origine marocchina ha commentato la partecipazione dei nuovi concorrenti facendo delle pesanti accuse. Stando a quando dichiarato dall’ex gieffina sul periodico diretto da Riccardo Signoretti, i due non starebbero insieme per amore, ma soltanto per avere popolarità e quindi per trarne benefici economici.

Alex Belli e Delia Duran approdano sull'isola sarda

Nella parte finale della terza puntata andata in onda su Canale 5, ieri sera lunedì 23 settembre 2019, è approdata sull’isola sarda una nuova coppia.

Alex Belli e Delia Duran hanno scelto di partecipare al programma delle tentazioni per mettere alla prova il loro amore e la gelosia reciproca, sostituendo coloro che hanno lasciato in anticipo la trasmissione ideata da Maria De Filippi. Ovviamente, l’ingresso nel cast del reality dell’attore e della modella venezuelana non è passato inosservato a Mila Suarez. L’ex concorrente del Grande Fratello 16, infatti, non ha perso tempo a dire la sua in merito.

La fashion blogger di origini marocchina, nel corso di una nuova intervista, si è scagliata contro i due nuovi protagonisti del reality che vede al timone Alessia Marcuzzi. Come ben sanno gli appassionati di gossip, Mila e Alex non sono rimasti in buoni rapporti da quando è terminata la loro storia d’amore.

Mila Suarez contro la nuova coppia di Temptation Island Vip: ‘Insieme per visibilità’

Tra le pagine del settimanale “Nuovo TV” in edicola questa settimana, la Suarez ha fatto delle affermazioni non affatto piacevoli nei confronti del suo ex fidanzato e di Delia Duran.

In poche parole, l’influencer ha dichiarato che Alex e l’attuale fidanzata avrebbero dovuto ringraziarla prima di approdare sulle spiagge di Is Morus Relais. Mila ci ha anche tenuto a precisare che quando si trovava nella casa di Cinecittà loro sono entrati per confrontarsi con lei soltanto per ottenere visibilità. Ebbene sì, con le sue affermazioni la fashion blogger di origine marocchina ha fatto capire che Alex e Delia, secondo lei, starebbero insieme per interesse.

Mila ha inoltre ribadito che, dopo aver subito un delicato intervento chirurgico al seno, Belli l’avrebbe tradita gettandosi tra le braccia della Duran. Questa accusa nei confronti di Alex non è per niente nuova, dato che la Suarez ha avuto modo di raccontare più volte i particolari sulla fine della loro relazione già tra le mura della casa più spiata d’Italia. Per finire, dopo aver criticato il comportamento del suo ex definendolo un vero stratega, Mila si è detta convinta che presto la sua nuova compagna Delia si ricrederà.

A questo punto, se ciò che ha detto la Suarez troverà riscontro, non resta che attendere di vedere la messa in onda del prossimo appuntamento del reality condotto dalla Marcuzzi.