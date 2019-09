Le vicende di Beautiful, la soap opera più longeva della storia delle tv, continuano a tenere alta l'attenzione dei fans. Gli spoiler delle puntate Usa rivelano che Douglas sarà conteso tra Hope Logan e Liam Spencer e suo padre Thomas Forrester. I genitori di Beth, infatti, crederanno che quest'ultimo non sia adatto a fare da padre al bambino, già privato dell'affetto materno.

Beautiful: il figlio di Ridge in coma

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane in onda a settembre sull'emittente Cbs, annunciano l'inizio di una battaglia legale per l'affido di Douglas.

I protagonisti saranno Thomas, Hope e Liam Spencer. Tutto avrà inizio precisamente con il grave incidente nel quale resterà coinvolto il figlio di Ridge. Quest'ultimo resterà per alcuni giorni in coma dopo essere caduto dalla scogliera a causa di una spinta di Brooke. A tal proposito i rapporti tra la Logan e il Forrester diventeranno sempre più burrascosi.

Thomas copre Brooke davanti alla polizia

Nel frattempo Thomas si sveglierà dal coma ed il detective Sanchez vorrà immediatamente interrogarlo per sapere se si è trattato di un incidente o di un tentato omicidio.

In questo frangente lo stilista cercherà di impedire al detective di svolgere il suo interrogatorio in quanto ha paura di un ricaduta di suo figlio, uscito malconcio dal tragico volo. Tuttavia, il giovane deciderà di coprire Brooke (Katherine Kelly Lang) davanti alla polizia come atto d'amore per la moglie. Dall'altro canto Ridge si troverà sempre più da solo ad aiutare quel figlio con evidenti problemi psichici tanto da proteggerlo dalla polizia intenzionata ad interrogarlo nuovamente sulla sospetta morte di Emma Barber. La Logan, invece, continuerà a puntare l'indice contro il giovane Forrester finendo per creare una frattura con il marito.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Hope e Liam contro il Forrester per ottenere l'affido di Douglas

Nelle puntate Usa di Beautiful, in programma in questo momento sulla Cbs, Douglas si troverà di mezzo ad una cruenta battaglia per la sua adozione. Hope, infatti, sarà certa che Thomas abbia dei seri problemi mentali tanto da voler metter in salvo la vita del figlio di Caroline al quale si è molto affezionata. Inoltre confiderà di non poter tornare con lui in quanto le ha nascosto per troppo tempo la verità su Beth.

Dall'altra parte il Forrester farà di tutto per opporsi tanto da rivolere il figlio con sé sostenendo di essere profondamente cambiato. I portali americani, infatti, annunciano che il figlio di Ridge si schiererà contro la Logan e Liam Spencer (Scott Clifton) in quanto non vuole rinunciare a trascorrere la sua vita accanto al figlio. Come avanzerà la vicenda? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi su questa nuova story-line.