Si stanno scaldando i motori del nuovo talent show di Canale5 Amici Celebrities, ideato da Maria De Filippi e dalla sua casa di produzione Fascino, sulla base del talent Amici, che accoglie e forma ogni anno aspiranti cantanti e ballerini. Negli scorsi giorni il primo promo ufficiale dello show aveva svelato quattro dei concorrenti che formeranno la prima classe vip del talent: Emanuele Filiberto di Savoia, Joe Bastianich, Laura Torrisi e Ciro Ferrara.

Oggi 4 settembre, a sorpresa, è stato mandato in onda un nuovo promo, in cui vengono presentati altri 4 concorrenti ufficiali, che si cimenteranno in prove di ballo e di canto, provando ad aggiudicarsi la coppa di vincitore della prima edizione di Amici Celebrities: tra loro spicca il ritorno sulla rete ammiraglia Mediaset di Filippo Bisciglia, già conduttore di successo nella versione Nip di Temptation Island.

Tra le Celebrities della nuova versione di Amici anche l'attore Raniero Monaco di Lapio

Le porte della scuola più famosa d'Italia si sono già riaperte: i vip selezionati per partecipare alla prima edizione di Amici Celebrities stanno già provando all'interno delle stesse sale che ogni anno vedono passare ballerini e cantanti di talento, decisi a sfondare nel mondo della musica e del ballo. Anche loro, come i partecipanti alla versione tradizionale dello show, si presentano in qualità di ballerini e cantanti e, divisi in squadre, si dovranno cimentare in varie prove, per tentare di conquistare il titolo di vincitore del talent.

Se Laura Torrisi, Emanuele Filiberto di Savoia, Ciro Ferrara e Joe Bastianich hanno deciso tutti di presentarsi in qualità di cantanti, come è stato svelato dal primo promo ufficiale, tra gli altri quattro concorrenti annunciati oggi dal secondo promo pubblicato sui canali social della trasmissione ci sono anche novelli ballerini. La redazione del programma ha annunciato che tra i partecipanti ci sarà Pamela Camassa, compagna di Filippo Bisciglia nonché concorrente di Tale e Quale Show e Ballando con le stelle, che si presenta come ballerina; oltre a lei parteciperà anche l'attore Raniero Monaco di Lapio: ex concorrente del Grande Fratello 7 e attore di successo di varie fiction tra cui Che Dio ci aiuti e Don Matteo, si presenta in qualità di ballerino.

Gli ultimi due concorrenti annunciati sono Filippo Bisciglia e Francesca Manzini: il primo è il conduttore di Temptation Island versione nip e in passato è stato protagonista di Tale e Quale Show, dimostrando il suo talento nel canto, infatti anche per questa nuova esperienza sa televisiva ha deciso di presentarsi come cantante; l'imitatrice Francesca Manzini, invece, è alla sua prima esperienza all'interno di un talent show e ha deciso per l'occasione di puntare sul ballo.

Maria De Filippi e Michelle Hunziker condurranno lo show

Se alcune settimane fa era stato reso noto il nome di Michelle Hunziker alla conduzione del talent, negli ultimi giorni alcune anticipazioni hanno svelato che sarà presente in alcune puntate anche Maria De Filippi, padrona di casa dello show: le due si alterneranno alla conduzione, mettendo in atto una vera e propria staffetta, che permetterà a Michelle di essere presente, come ogni anno, dietro il bancone di Striscia la Notiza.

Per quanto riguarda la messa in onda della trasmissione, invece, non c'è ancora una data ufficiale.