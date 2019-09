Belen Rodriguez è riuscita di nuovo a conquistare i suoi fan con una dedica speciale al marito Stefano De Martino. La coppia si è trovata insieme per festeggiare i 35 anni della showgirl e l'anniversario di matrimonio visto che, sebbene i due siano stati separati per 4 anni, oggi sono insieme e più innamorati di prima. Il conduttore di "Stasera tutto è possibile" purtroppo non è potuto stare al fianco della consorte nel giorno del suo compleanno (il 20 settembre), ma si è rifatto qualche giorno dopo quando due coniugi hanno festeggiato la showgirl in un locale di Milano insieme ad alcuni amici.

I due, durante un ballo lento, hanno sfoderato tutta la passione con un bacio che ha stupito tutti i presenti.

Il bacio tra Stefano e Belen è stato immortalato anche dai paparazzi del settimanale Oggi. Ma non è finita qui perché la stessa argentina ha voluto condividere lo scatto sui suoi account con tanto di dedica: "Tu baciami sempre, che mi piace". Le parole al miele di Belen nei confronti del padre di suo figlio non sono altro che una testimonianza della ritrovata sintonia tra i due.

Ovviamente, lo scatto postato dalla showgirl ha conquistato ancora una volta i suoi follower e all'indirizzo della coppia sono arrivati tantissimi commenti positivi. Inoltre, in poco tempo il post ha raggiunto molti like.

Stefano e Belen conquistano il web, lei fa una dichiarazione d'amore per l'Italia

Le parole di Belen Rodriguez postate sul web sono solo una delle tante dediche al ritrovato marito.

Ricordiamo ad esempio che anche in occasione dell'anniversario di matrimonio con il partenopeo la più grande di casa Rodriguez aveva stupito i suoi fan con una dolce dedica rivolta al marito. D'altro canto anche De Martino per augurare un buon compleanno alla sua compagna aveva conquistato tutti con uno scatto e una dedica romantica: "Con te i momenti più belli". È il caso di dire che la coppia, da quando si è ritrovata, non smette mai di stupire i proprio fan.

Belen Rodriguez in occasione dei suoi 35 anni ha ricevuto tantissimi messaggi di suoi fan e il calore ricevuto sul web non è rimasto indifferente alla showgirl, che tramite un video postato su Instagram ha voluto ringraziare tutti per le belle parole. Belu è apparsa in una mise quasi inedita, ovvero in pigiama e struccata, poi ha dichiarato amore eterno per l'Italia: "È bello vivere in questo paese e avere il vostro amore.

Ora stacco prima di iniziare a piangere, non mi piace piangere nelle Stories": La conduttrice si è mostrata ai follower con gli occhi lucidi e molto commossa per l'affetto ricevuto, forse perché in fin troppe occasioni viene presa di mira dagli haters. Questa volta però c'è stato spazio solamente per delle belle parole: potrebbe essere che Belen, giorno dopo giorno, stia facendo ricredere anche i più scettici.

Ormai per lei sono davvero lontani i momenti delle notte brave al fianco di Fabrizio Corona o Marco Borriello.