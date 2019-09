Bitter Sweet - Ingredienti d'amore si avvia verso la conclusione e Mediaset ha deciso di posticipare il debutto di Uomini e Donne a lunedì 16 settembre, raddoppiando l'appuntamento con la serie turca nella settimana dal 9 al 13. Così facendo, le vicende di Nazli, Ferit e di tutti gli altri potranno concludersi definitivamente venerdì 13.

Per giorni si era parlato di una programmazione che prevedeva la messa in onda in prima serata degli ultimi tre episodi.

Al momento, però, questa ipotesi sembra improbabile vista la decisione di Canale 5 di prolungare l'appuntamento pomeridiano con la soap nell'ultima settimana di programmazione. In ogni caso, non è stata data alcuna conferma al riguardo. La serie rivelazione dell'estate di Canale 5 è composta da una sola stagione di 26 puntate trasmesse in Italia in 78 episodi.

Stando alle anticipazioni diffuse in rete, ai 78 verranno aggiunti due speciali in onda il 13 settembre.

Si tratta di un doppio episodio con cui Bitter Sweet si congederà dal pubblico italiano. Tutte le drammatiche e complicate situazioni vissute dai personaggi della serie avranno una loro conclusione giovedì 12, mentre il giorno 13 sarà sostanzialmente il momento dei saluti.

Le storyline di Bitter Sweet finiranno giovedì 12

Secondo quanto ha annunciato Mediaset, nella settimana da lunedì 9 a venerdì 13 la serie Bitter Sweet andrà in onda con un doppio episodio, tutti i giorni dalle 14.45 alle 16.40 circa, lasciando poi spazio alla soap spagnola 'Il segreto'.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Secondo le anticipazioni diffuse in rete, tutte le storyline della serie turca si chiuderanno giovedì 12 settembre e tutti i personaggi avranno il loro "happy ending".

Ferit e Nazli vivranno felicemente il loro matrimonio come una vera coppia innamorata. A fare da sfondo alla felicità dei coniugi Aslan ci saranno le altre coppie: Asuman ritroverà la serenità tra le braccia di Deniz, Fatoş capirà di amare Tarik e i due si metteranno insieme, Manami si farà confortare da Engin.

Non avranno invece il loro lieto fine Demet Kaya e Hakan Onder. Il malvagio imprenditore e la moglie finiranno dietro le sbarre per tutti i crimini commessi.

Bitter Sweet si concluderà con un doppio episodio speciale il 13 settembre

Nel doppio episodio in onda venerdì 13 settembre Bitter Sweet - Ingredienti d'amore saluterà il pubblico italiano in modo speciale. Stando agli spoiler pubblicati su alcuni siti, sarà organizzata una festa a cui parteciperanno i protagonisti della soap turca e tutti i loro amici.

I personaggi si ritroveranno a festeggiare il Capodanno tutti insieme, ognuno con il proprio finale felice. In particolare, Nazli darà una bella notizia a Ferit e la loro storia d'amore, per la gioia dei telespettatori, avrà un lieto fine. La giovane cuoca, infatti, rivelerà al marito di aspettare un figlio.