Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore degli episodi in onda su Canale 5 dal 26 al 30 agosto (dal 61 al 65) promettono intrighi, colpi di scena e nuovi ostacoli da affrontare per la coppia Ferit-Nazli. Una volta ottenuto l'affidamento del piccolo Bulut tra i due non filerà tutto liscio, anzi, proprio quando stanno per ritrovare un po' di serenità, si insinuerà tra di loro una vecchia conoscenza dell'Aslan: l'ex fidanzata Pelin.

Hakan vedrà nell'arrivo in città della giovane un'ottima occasione da sfruttare a suo favore, poichè non si è affatto arreso all'idea di aver perso la custodia di Bulut. Il suo obiettivo sarà quello di distruggere il matrimonio tra Ferit e Nazli in modo da poter riavere l'affidamento del bambino. Il malvagio Onder contatterà Pelin e le confesserà delle verità sconvolgenti che lei stessa andrà a rivelare a Ferit.

Quest'ultimo ne rimarrà sconvolto al punto tale da mettere in discussione i suoi sentimenti per Nazli. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà nei prossimi episodi in onda a fine agosto.

Il ritorno dell'ex fidanzata di Ferit

Nei prossimi episodi di Bitter Sweet la ritrovata serenità degli Aslan verrà messa a dura prova. Tutto inizierà con la festa di compleanno che Nazli organizzerà per Ferit. La giovane, che ha trovato una foto del marito con i suoi vecchi amici, deciderà di invitarli alla festa per fargli una sorpresa.

Nazli però non sa che tra questi c'è anche Pelin Turan, la ex di Ferit che anni prima aveva lasciato la donna a causa di un tradimento. L'Aslan non prenderà bene la vista dell'ex fidanzata e la caccerà via dalla festa. Nel frattempo, Hakan verrà a sapere che in realtà il tradimento è stato orchestrato anni prima dalla moglie Demet, gelosa di Pelin. Secondo il racconto della Kaya, la Turan era stata drogata e fatta trovare a letto accanto ad un uomo facendo credere a Ferit di essere stato tradito.

Hakan racconterà tutto a Pelin e la convincerà a rivelare la verità anche a Ferit. La donna non solo racconterà al suo ex come sono andati i fatti, ma ci aggiungerà anche la bugia di una gravidanza e un aborto.

Pelin racconta a Ferit di aver nascosto una gravidanza e di aver abortito

Gli spoiler sugli episodi 61-65 che verranno trasmessi nell'ultima settimana di agosto avranno al centro della trama le rivelazioni che Pelin farà a Ferit.

La giovane, spinta da Hakan, andrà dal giovane e gli rivelerà che sette anni prima fu Demet a inscenare il tradimento. Inoltre aspettava un figlio e, quando lui la lasciò, abortì per il dolore. Ferit rimarrà sconvolto dalle parole di Pelin e si sentirà pervadere da un turbinìo di sentimenti che lo confonderanno al punto tale da essere distratto e distante nei confronti di Nazli. L'Aslan ignora che la storia dell'aborto è tutta una montatura e deciderà di tenere vicino a sé Pelin assumendola nell'azienda.