A meno di una settimana dalla partenza della seconda stagione di Temptation Island Vip, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 da lunedì 9 settembre, la neo-conduttrice Alessia Marcuzzi ha rilasciato un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, nella quale ha raccontato le emozioni che ha provato quando ha appreso di essere stata scelta come nuova presentatrice del programma.

Inoltre ha parlato del bel rapporto che ha con Filippo Bisciglia, spiegando di non essersi sentita di recente con Simona Ventura, colei che l'ha preceduta al timone del docu-reality dedicato ai personaggi famosi.

L'amore per Temptation, l'amicizia con Filippo Bisciglia e le sue 'tentazioni'

L'ormai storica padrona di casa dell'Isola dei Famosi ha spiegato di non aver perso troppo nell'accettare la conduzione di Temptation Island Vip: quando Maria De Filippi l'ha chiamata per farle la proposta lei aveva già deciso di accettare, poiché da sempre è una fan del programma. Nonostante ciò, la collega lombarda le ha comunque dato un paio di giorni per rifletterci meglio prima di dare la sua risposta definitiva.

La nuova presentatrice del format delle tentazioni non è in ottimi rapporti solo con la De Filippi ma anche con Filippo Bisciglia, da sempre conduttore della versione tradizionale di Temptation Island. Nel corso dell'intervista, la Marcuzzi ha rivelato di essersi scambiata con lui dei simpatici messaggini pieni di cuoricini. Del resto, i due si conoscono da tempo e la 46enne romana ha affermato "Lui ce l'ho nel cuore", ricordando come Bisciglia sia stato uno dei concorrenti del Grande Fratello 6, ovvero la prima edizione condotta da lei.

Parlando di questa nuova esperienza, Alessia si è detta "pronta, felicissima ed elettrizzata", anche perché le è sempre piaciuto ascoltare le altre persone, le loro storie, e soprattutto perché quelle che vivono i concorrenti del docu-reality di Canale 5 sono tutte vicende in cui ci si riesce ad immedesimare facilmente.

A questo punto la Marcuzzi si è prestata a un simpatico gioco, rivelando da quali personaggi famosi si lascerebbe "tentare", menzionando l'attore Bradley Cooper e il cantante dei Coldplay Chris Martin.

Quando le è stato chiesto quale potrebbe essere la reazione del marito (Paolo Calabresi Marconi) con grande serenità ha replicato: "Lo sa già e mi direbbe: fai bene!".

Alessia parla di alcune delle sei coppie in gioco

Da qualche settimana, ormai, sono stati comunicati i nomi delle sei coppie che hanno deciso di mettere in gioco i relativi sentimenti a Temptation Island Vip 2. I concorrenti di quest'anno sono: Nathalie Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti; il cantante Pago e l'ex tronista Serena Enardu; l'attore Ciro Petrone e Federica Caputo; il più bello d'Italia 2018 Simone Bonaccorsi e la professoressa de L'Eredità Chiara Esposito, Damiano Er Faina e Sharon Macri; e infine la conduttrice radiofonica Anna Pettinelli con il compagno Stefano Macchi.

Parlando delle sue prime impressioni sui protagonisti, Alessia Marcuzzi ha affermato che Ciro Petrone durante il provino è stato molto buffo: "Un 'guaglione' napoletano verace". Per questo motivo, si aspetta che faccia divertire molto il pubblico. Ha aggiunto di essere contenta che abbia deciso di partecipare la sua amica Anna Pettinelli, la quale potrà dimostrare che una relazione con un uomo più giovane può essere molto seria e che, nonostante la differenza d'età, tra due persone che si amano può esserci comunque una bella alchimia.

Infine, in merito alle critiche per la presenza di Er Faina, la conduttrice si è limitata a definirlo "un bel caratterino" e un personaggio molto seguito sui social, evitando di addentrarsi nelle polemiche che si sono accese in questi giorni sul web.