Torna l'appuntamento con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV ambientata ad Istanbul con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel. La trama della puntata 70, in onda venerdì 6 settembre alle ore 14:45 su Canale 5, preannuncia che Ferit Aslan e Nazli Pinar si prenderanno una giornata di ferie per vedersi, mentre il diabolico Hakan Onder avrà un aspro confronto con Leman a casa dell'affarista.

Bitter Sweet: Ferit e Nazli sempre più innamorati

Le anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti la puntata 70 in programma venerdì 6 settembre su Canale 5, annunciano tanti colpi di scena.

Nel dettaglio, Ferit e Nazli non saranno molto contenti di avere Leman in casa loro. A tal proposito, la Pinar e l'Aslan appariranno sempre più felici e complici dopo essersi giurati amore eterno nello chalet nel bosco. Di conseguenza, la coppia deciderà di prendersi una giornata di libertà per godere di questo momento particolarmente sereno.

Tensione tra Leman e Hakan

Contemporaneamente a tutto questo, Hakan metterà in azione il suo piano, tanto da recarsi all'attività di ristorazione diretta da Nazli (Ozge Gurel) e dalla sua migliore amica Manami.

Qui l'Onder apparirà molto deluso quando scoprirà che la Pinar si è presa un giorno di libertà. Allora deciderà di presentarsi alla villa di Ferit, dove Leman lo farà accomodare in salotto. Qui i due personaggi sembreranno avere un conto in sospeso, tanto che la tensione tra i due sarà tangibile.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, Nazli e Ferit (Can Yaman) tornano ad Istanbul dopo aver vissuto momenti indimenticabili nel bosco, dove hanno fatto per la prima volta l'amore.

Purtroppo la loro ritrovata unione è stata messa a rischio da Hakan (Necip Memili). Il diabolico Onder, infatti, è intenzionato a ricattare la Pinar utilizzando il video in cui compare Asuman (İlayda Akdoğan) che spara a Muzaffer. D'altro canto, Demet (Alara Bozbey) è sempre più decisa a denunciare le malefatte di suo marito. La Kaya, infatti, ha ottenuto la prova regina utilizzando un registratore.

Nel frattempo Leman si è trasferita a casa di Ferit per sorvegliare da vicino Nazli dopo che Deniz e Pelin le hanno messo un pulce nell'orecchio. Un arrivo inaspettato ma non gradito da parte della Piran che si è trovata davanti un altro avversario da battere. La madre dell'Aslan, infatti, ha cominciato ad osservare tutte le mosse della cuoca per poi criticarla con la scusa di trascorrere più tempo insieme al nipote Bulut.

Si precisa che per rivedere le puntate perse basterà collegarsi alla piattaforma completamente gratuita Mediaset Play.