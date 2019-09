Can Yaman, il famoso attore dal fascino irresistibile che ha rivestito il ruolo di un architetto nella telenovela Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, domani 13 settembre si congederà dal pubblico italiano poiché verrà trasmesso l’epilogo finale. Secondo alcune voci diffuse su internet, non c’è soltanto la possibilità di poter rivedere il 29enne turco sulla rete ammiraglia Mediaset la prossima estate, precisamente nei panni di un talentuoso fotografo nella fiction Erkenci kus.

L’interprete dello zio di Bulut, grazie alla popolarità acquisita nella nostra nazione, potrebbe essere stato ospitato in qualche programma televisivo italiano. Nonostante per adesso non ci sia nessuna certezza, è probabile che Can quando ha visitato Napoli e la costiera Amalfitana, possa aver messo piede in una trasmissione che farà parte dei palinsesti del Biscione prossimamente.

La prossima estate potrebbe essere trasmessa su Canale 5 la soap Erkenci kus

Domani cioè venerdì 13 settembre 2019, su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata di Bitter Sweet, che ha fatto sognare i fan italiani per tutta l’estate.

I protagonisti dello sceneggiato, quindi saluteranno il pubblico in modo definitivo con un bellissimo lieto fine, ma c’è la speranza di poter rivedere colui che ha dato vita al personaggio di Ferit Aslan sul nostro paese nel 2020. Dopo il grande successo ottenuto nei panni dell’architetto, i dirigenti dell’ammiraglia Mediaset il prossimo anno sempre nel periodo estivo potrebbero decidere di trasmettere la nuova fiction Erkenci kus che narra una bellissima storia d’amore, ma soprattuto vede protagonista sempre l’attore Can Yaman.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Gossip

Per il momento non è possibile sapere se il collega di Ozge Gurel tornerà davvero ad occupare la prossima stagione estiva, prendendo il posto di Uomini e Donne con un look decisamente diverso. Gli ascolti strepitosi che sono riusciti a raggiungere le due amate soap Bitter Sweet e Cherry Season, però fanno ben sperare.

L’attore turco Can Yaman forse ospite di una trasmissione Mediaset

In attesa di scoprire se nel palinsesto estivo del 2020 ci sarà una nuova serie televisiva con Can Yaman, il diretto interessato ha dimostrato di aver fatto breccia nel cuore degli italiani.

Tutti coloro che hanno avuto modo di vedere le avventure di Ferit Aslan e Nazli Pinar, hanno esultato di gioia dopo aver visto l’interprete dell’architetto a Napoli. Ebbene sì, il protagonista maschile principale di Dolunay durante le vacanze trascorse in Italia è stato assediato da una folla di fan, che addirittura si sono recati davanti all’hotel in cui ha alloggiato per scattare delle foto con lui.

In pochissimo tempo Can è diventato un vero e proprio idolo per il pubblico italiano, che spera di poterlo rivedere al più presto possibile in televisione. Sicuramente la bravura e la bellezza del 29enne turco non sarà passata di certo inosservata alle conduttrici Mediaset. Al tal proposito secondo alcune indiscrezioni circolate sul web, si evince che il collega di Ozge Gurel mentre si è concesso dei giorni di relax a Napoli possa aver rilasciato un’intervista in qualche trasmissione televisiva Mediaset.

Anche se per adesso non sono state rese note notizie ufficiali, è probabile che Can sia entrato nello studio di Verissimo oppure di C’è Posta Per Te; non sarebbe la prima volta per Yaman stare davanti alle telecamere, visto che di recente oltre ad affermare di essere un gentiluomo, ha precisato di sentirsi perfettamente a suo agio a mostrare la sua bellezza ai riflettori.