Cecilia Rodriguez in queste ore ha smentito le voci circa una presunta crisi in corso con il fidanzato Ignazio Moser. La bella argentina, infatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni con le quali ha rispedito al mittente le false indiscrezioni circolate di recente.

La sorella di Belen Rodriguez, dunque, ha deciso di fare chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale, sottolineando che alcune sue esternazioni sono state fraintese e che, a differenza di quanto lasciato intendere dalle solite malelingue, non c'è alcun problema tra lei e il compagno.

La modella ha precisato che, ovviamente, in ogni coppia ci sono dei "momenti no", ma la cosa più importante è riuscire a superarli e a fare prontamente la pace.

Stanca dei pettegolezzi, "Chechu" ha pubblicato delle Instagram Stories piuttosto eloquenti: "Io sono completamente d'accordo con voi che, nel momento in cui si dice qualcosa, viene interpretato in maniera diversa. Ma non è giusto che facciate degli articoli dicendo che sono in crisi con il fidanzato".

Subito dopo l'ex gieffina ha affermato che il suo Ignazio non è affatto brutto. Anzi, ai suoi occhi è "la persona più bella che ci sia in questo mondo".

Qualche giorno fa, nel corso di un'intervista, la Rodriguez ha fatto nuovamente ricorso all'ironia nell'ipotizzare una sorta di crisi del terzo anno con Moser: "Ho sempre lasciato i fidanzati dopo tre anni. Quindi Ignazio stai attento, che stanno arrivando".

Ovviamente, anche in questo caso si è trattato di una battuta.

Dunque, a questo punto sembrano non esserci più dubbi: la favola d'amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez prosegue a gonfie vele, e guai a parlare di crisi. I due giovani, da quando si sono incontrati nella casa del Grande Fratello Vip, sono diventati inseparabili.

Ignazio e Cecilia: il probabile matrimonio

Visto il bel sentimento che unisce Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, molti fan continuano a chiedersi insistentemente quando la coppia convolerà a nozze.

In una recente intervista, il 27enne trentino ha fatto chiarezza. Ospite del programma Storie Italiane, Ignazio ha detto ad Eleonora Daniele che i fiori d'arancio non sono previsti a breve, poiché per adesso: "Non le ho ancora fatto la proposta". Anche papà Francesco Moser sarebbe contento di un matrimonio tra il figlio e la bella fidanzata, poiché li vede davvero felici e uniti insieme.

Per quanto riguarda il rapporto che Cecilia ha instaurato con i genitori del compagno, quest'ultimo ha affermato che sono ottimi.

La Rodriguez, infatti, se da un lato è felice di poter trascorrere del tempo con l'ex campione di ciclismo perché sa essere sempre "fonte di ispirazione", dall'altro ha raggiunto una bellissima intesa con la mamma del fidanzato, con la quale ormai c'è quasi un rapporto di amicizia.

Infine, in merito ad un eventuale ritorno nell'azienda di famiglia, Ignazio per il momento ha preferito non pronunciarsi, dicendo che probabilmente un giorno tornerà, anche se per adesso non è questa la sua principale aspirazione.