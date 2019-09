Cristina Chiabotto ha sposato l'imprenditore piemontese Marco Roscio con un matrimonio da favola. Le nozze, culminate nei luccicanti saloni sabaudi della Reggia di Venaria, alle porte di Torino, hanno "rubato" i dettagli più chic dai matrimoni reali delle grandi dinastie europee.

Matrimonio da favola per Cristina Chiabotto

Un vestito bianco da principessa con inserti in candido pizzo per il matrimonio di Cristina Chiabotto, un velo bianco impalpabile e una location da sogno.

Una macchina d'epoca guidata dal papà della sposa e un bouquet romantico "come una volta". Non è il set di un film, ma le vere nozze di una piemontese doc che da Borgaro Torinese è arrivata a calcare le scene televisive italiane fino a fare ritorno nella sua Torino per il giorno più importante.

Cristina Chiabotto si è sposata con il piemontese Marco Roscio, imprenditore e direttore generale della Cartiera Giacosa di Front Canavese.

Il matrimonio religioso è stato celebrato nella chiesa di Sant'Uberto di Venaria. Il ricevimento si è tenuto nella prestigiosa Reggia di Venaria, antica residenza sabauda nel parco naturale de La Mandria. "La Reggia", per come è conosciuta dai torinesi, ha ritrovato il suo splendore negli ultimi 15 anni grazie ad un restauro importante che ha recuperato gli antichi fasti della residenza reale. Donando al Piemonte una location da sogno per mostre, convegni e, non per ultimo, matrimoni esclusivi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Cristina Chiabotto, nozze extra lusso con 400 invitati

Entrambi juventini sfegatati, i due novelli sposi si conoscono da appena un anno ma questo è bastato per convolare a nozze. Un amore scoperto solo nel 2018 quando Cristina e Marco sono stati paparazzati a Portofino. Poi l'addio al nubilato di Cristina a Tel Aviv insieme alla sorella e alle amiche e, infine, le nozze da favola.

Cancellato con un colpo di spazzola il lungo fidanzamento di Cristina Chiabotto con Fabio Fulco, una storia lunga 12 anni e terminata prima di conoscere l'imprenditore canavese.

L'attore aveva dichiarato in tv, dalla Balivo, di voler formare una famiglia insieme alla Chiabotto ed avere dei figli, ma che il suo sogno si era infranto sulle resistenze della ex compagna di lunga data. La risposta di lei era arrivata, tra le lacrime, durante una puntata di Verissimo, senza però esaurire la lunga questione amorosa.

Pare comunque che il rapporto tra i due sia rimasto buono e fondato sul rispetto reciproco e sulla stima professionale dell'una per l'altro.

Tornata tra le braccia di Roscio, Cristina ha deciso di dire il suo "Si". Tra gli invitati al matrimonio, l'ex amministratore delegato del club bianconero, Antonio Giraudo, oltre ai calciatori Andrea Pirlo e Claudio Marchisio.