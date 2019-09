Rai 1 continua a usare le maniere forti per contrastare Temptation Island Vip 2, in onda su Canale 5. Come già accaduto le scorse settimane, infatti, anche oggi 23 settembre la prima rete manderà in onda le repliche de "Il Commissario Montalbano", che notoriamente sono sinonimo di ascolti di primo livello. L'appuntamento odierno si riferirà alla puntata intitolata "Gli arancini di Montalbano" e sancirà le nuove indagini di Salvo, alle prese con uno strano incidente avvenuto a ridosso del Capodanno.

Una macchina, con a bordo un costruttore colluso con la mafia e la moglie, finirà giù da una scarpata, ma fin dall'inizio il commissario noterà delle strane coincidenze che faranno pensare a un omicidio. Per scoprire la verità sarà necessario ricostruire tutti i recenti avvenimenti.

Gli arancini di Montalbano, trame: l'incidente dopo il furto

Le anticipazioni della replica de "Il Commissario Montalbano", in onda oggi 23 settembre su Rai 1, si concentrano sulla morte del commendatore Pagnozzi e della sua giovane moglie Stefania a Capodanno.

La coppia verrà trovata su una scarpata e in un primo momento si penserà a un incidente. Le unghie spezzate della donna, però, faranno partire le indagini che si rivolgeranno verso un gruppo di albanesi che si è recentemente occupato di alcuni lavori nella casa delle vittime. La sera stessa dell'incidente, l'abitazione è stata svaligiata e alcuni pezzi della refurtiva verranno ritrovati a casa di un operaio.

Tutto farà pensare, dunque, al collegamento tra la rapina e l'incidente, causato proprio dagli operai albanesi. Per il questore Bonetti Alderighi non ci saranno dubbi sulla questione, ma Salvo non crede a una così rapida svolta del caso. Un'audiocassetta, in particolare, farà pensare a un possibile legame tra la moglie di Pagnozzi e il figlio Giacomo, un giovane nullafacente cresciuto con l'odio per il padre.

Trame puntata 23 settembre: una cassetta inguaia Giacomo

Proseguendo con le anticipazioni de "Il Commissario Montalbano" del 23 settembre, Salvo scoprirà la relazione segreta tra Stefania e Giacomo. Nell'audiocassetta, infatti, la donna si rivolgerà al ragazzo dicendogli che l'indomani potranno amarsi dopo essersi liberati del commendatore. La colpa sembrerà, dunque, ricadere sul rampollo della famiglia Pagnozzi anche se, ancora una volta, sarà meglio non dare nulla per scontato.

Il figlio della donna delle pulizie, infatti, informerà il poliziotto di avere visto un'altra persona nei pressi della macchina, poi caduta dalla scarpata. Le indagini necessiteranno, quindi, di un nuovo capovolgimento di fronte, rivolgendosi verso una cameriera che trent'anni prima aveva lavorato alla villa, ma che all'epoca era stata allontanata dalla prima moglie di Pagnozzi.