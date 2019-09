La seconda puntata di Amici Celebrities è stata caratterizzata da molte polemiche. Durante la puntata Filippo Bisciglia è stato protagonista di un battibecco con Maria De Filippi. L'accusa del fidanzato di Pamela Camassa è stata quella di avere avuto stornelli più corti rispetto alla sua avversaria.

Tutto è iniziato con la messa in onda di un video, che ha visto come protagonista il conduttore di Temptation Island.

Filippo si è detto convinto che la sua avversaria fosse favorita nella 'battle', poiché aveva a disposizione più minuti per cantare. Di fronte a tali affermazioni, gli autori del talent non hanno potuto fare altro che verificare il tutto. Una volta smentite le dichiarazioni di Bisciglia, ha preso parola la conduttrice Mediaset.

Maria De Filippi ha detto al concorrente della squadra bianca: "Qui dietro le quinte lavorano 300 persone con me.

Io difendo la mia squadra di lavoro." La padrona di casa, poi ha aggiunto: "Non ho problemi a litigare con te pubblicamente, anche se siamo amici e ti voglio bene". A quel punto Filippo ha rivolto le sue scuse a tutto lo staff di Amici Celebrities.

Filippo duro contro Emanuele Filiberto

Filippo Bisciglia in apertura di gara, si era già reso protagonista di un'altra polemica. Il romano in un video ha attaccato duramente Emanuele Filiberto, etichettandolo come il più debole della squadra avversaria.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Amici Di Maria Maria De Filippi

Una volta tornati in studio il diretto interessato ha chiesto di spiegare il video, ma la De Filippi ha fatto presente che era già tutto chiaro. Da lì è nato un botta e risposta con la conduttrice. Filippo ha controbattutto: "Maria non mi fai parlare". A quel punto la padrona di casa ha precisato stizzita: "Ti faccio parlare sempre. Hai parlato per sette minuti".

I toni polemici utilizzati dall'allievo romano hanno spaccato il web: alcuni utenti si sono schierati con Maria De Filippi. Altri invece, hanno preso le difese di Filippo Bisciglia.

Amici sconfitto da Ulisse

La sfida auditel del sabato sera ha visto protagonisti Alberto Angela e Maria De Filippi. Il programma targato Rai ha letteralmente stralciato il talent di Canale 5. La puntata di Ulisse dedicata alle vicende di Leonardo Da Vinci ha ottenuto il 20% di share incollando al piccolo schermo oltre 3 milioni di telespettatori. Amici Celebrities invece, ha totalizzato il 19,45% di auditel.

In termini di ascolti entrambe le reti possono festeggiare, ma il programma di cultura condotto dal figlio di Piero Angela ha fatto un po' meglio sul talent. Chissà se la prossima settimana Michelle Hunziker riuscirà a salire sul gradino più alto del podio. A quanto pare le polemiche legate ad Amici, non sono piaciute davvero a nessuno.