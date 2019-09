Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sono finiti di nuovo al centro del Gossip. In queste ore i fan dei due giovani si sono incuriositi per un'affermazione ambigua, rilasciata dalla vincitrice del Grande Fratello 16. Martina e Daniele si sono conosciuti all'interno della casa più spiata d'Italia. Sebbene la ragazza umbra abbia mostrato fin da subito un interesse verso il veronese, Dal Moro è sembrato più titubante.

Una volta terminato il reality-show il giovane imprenditore è tornato sui suoi passi ed ha voluto dare una chance al rapporto con Martina.

Dopo numerosi tira e molla sembrava che la conoscenza tra i due potesse avere avuto un punto di svolta. I due si erano immortalati felici all'Arena di Verona, durante il concerto di fine estate organizzato dall'emittente radiofonica Rds. Ad oggi però la situazione sembra essere nuovamente cambiata.

La 'ragazza dal cuore di latta' nella giornata di ieri 21 settembre, ha partecipato ad una sfilata di moda. L'evento è stato presentato da Ambra Lombardo ed erano presenti anche altri ex protagonisti del Grande Fratello. Martina, incalzata da una domanda della conduttrice su come andasse con Daniele, ha risposto: "Ci vogliamo bene, questo è poco ma sicuro".

La giovane ha riferito che entrambi hanno un posto nel cuore l'uno dell'altra, ma poi ha allarmato i fan con una frase: "La situazione è un po' complicata".

Se tra i due vi sia di nuovo aria di crisi non è dato saperlo, visto che la diretta interessata non ha specificato il motivo della sua risposta. Solamente il tempo potrà dire realmente in che rapporti siano i due giovani. Tuttavia, Martina e Daniele potrebbero essersi presi una nuova pausa.

Martina Nasoni replica a Deianira Marzano

Nei giorni scorsi Martina Nasoni è insorta contro Deianira Marzano, rea aver lanciato delle pesanti accuse su Daniele Dal Moro.

La blogger partenopea, dopo la querelle tra Erica Piamonte e Taylor Mega, ha affermato che la toscana, in passato, avrebbe lasciato intendere di aver avuto degli incontri con il suo ex coinquilino. A tali affermazioni la vincitrice del GF ha replicato senza mezzi termini: "Tante chiacchiere ma zero fatti". Martina ha invitato la Marzano a pararle di queste cose di persona anziché bloccarla continuamente sui social.

Poi, la Nasoni ha concluso l'argomento facendo presente che Daniele Dal Moro parla molto con la sua ex coinquilina. Dunque, le avrebbe detto senza problemi se avesse incontrato in gran segreto Erica Piamonte. Tra l'altro, in settimana Erica ha dato luogo ad una vera e propria scenata di gelosia contro la Mega. In tutto questo, il bel veronese ha scelto la via del silenzio, almeno per ora.