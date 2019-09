Sta per scoccare ufficialmente l'ora della conclusione di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore. Infatti venerdì 13 settembre, dalle ore 14:45 alle 16:40 su Canale 5, Ferit, Nazli e tutti gli altri personaggi della serie televisiva si congederanno per sempre con il pubblico italiano. Bisogna ricordare, infatti, che quello che si consumerà nelle prossime ore sarà un vero e proprio addio, poiché non è mai stata realizzata (e non è nemmeno in cantiere) una seconda stagione di Dolunay (questo il titolo originale).

Dopo gli episodi precedenti all'insegna della tensione con Hakan che ha provato ad assassinare Nazli, ma che fortunatamente è stato dapprima bloccato da Aslan e poi arrestato dalla polizia insieme alla moglie Demet, dalle anticipazioni di Bitter Sweet si apprende che la doppia puntata finale sarà incentrata sulla felicità e sull'amore. Ormai la coppia formata dal ricco e affascinante imprenditore e dalla giovane chef potrà godersi appieno i suoi sentimenti, e l'unione sarà coronata dal lieto annuncio della Pinar, la quale comunicherà al marito di essere in dolce attesa.

Nel frattempo anche Fatos e Tarik formeranno una coppia felice, mentre per Asuman ci sarà un pizzico di preoccupazione quando apprenderà del ritorno a Istanbul di Alya, la quale da sempre è stata innamorata di Deniz, l'uomo con il quale la sorella minore di Nazli ha iniziato da poco una tenera frequentazione.

Bitter Sweet trama puntata finale: Ferit regala un viaggio a Nazli e Bulut

Gli ultimi due episodi di Bitter Sweet saranno ambientati nella notte di Capodanno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Per festeggiare l'avvento del nuovo anno, Deniz deciderà di organizzare un party nel suo locale, al quale interverranno gli amici di sempre. Sarà questa l'occasione per ripercorrere le difficoltà e i problemi degli ultimi tempi e per tirare un sospiro di sollievo, poiché soprattutto dopo l'arresto di Hakan e Demet sembrano ormai archiviati per sempre.

Ma sarà in particolar modo una serata dedicata all'amore e all'ottimismo.

Infatti non si assisterà soltanto alla gioia di Ferit e Nazli di poter godersi il proprio matrimonio liberi dalle macchinazioni di Onder e insieme al piccolo Bulut, ma anche a quella di Fatos e Tarik che si sono ufficialmente fidanzati. Intanto anche Engin si è reso conto che il suo cuore batte solo per Manami.

Asuman, invece, in un primo momento vivrà una situazione piuttosto contrastante: la giovane infatti sarà ben lieta di avere accanto a sé Deniz, ma quando scoprirà che Alya è tornata in città si mostrerà un po' turbata.

La ragazza sarà certamente contenta di aver ritrovato l'amica ma, ricordando che costei aveva un debole per il musicista, avrà paura che possa essere rientrata con l'intento di riconquistarlo. L'artista però provvederà a tranquillizzare la sorella di Nazli, dicendole che ormai non è più innamorata di Deniz perché si è fidanzata con un altro uomo. E così anche per Asuman ci sarà spazio per l'allegria e il romanticismo.

Tornando ai protagonisti assoluti di Bitter Sweet, Ferit farà una sorpresa a Nazli: le mostrerà dei biglietti d'aereo e le dirà di aver prenotato un bel viaggio per tutti e tre (Bulut compreso). Proprio in questo frangente, visibilmente commossa, sarà la bella moglie del manager a lasciarlo senza parole, infatti gli comunicherà di essere incinta e che, dunque, presto la loro famiglia si allargherà con l'arrivo di un bebè.