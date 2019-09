La seguitissima soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay) è quasi giunta al capolinea. Proprio il finale di stagione in onda domani 13 settembre su Canale 5 lascerà a bocca aperta tutti i fans che hanno assistito alle vicende di Nazli e Ferit. Gli spoiler svelano che ci sarà un lieto epilogo, in quanto l'amore avrà la meglio su tutti i problemi e le macchinazioni dei vari antagonisti.

Se Fatos e Tarik annunceranno il loro fidanzamento ufficiale per la gioia di tutti gli amici, Deniz Kaya si avvicinerà pericolosamente ad Asuman Pinar.

Bitter Sweet: Tarik sviene alla proposta di nozze di Fatos

Le anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti il doppio appuntamento previsto per venerdì 13 settembre dalle ore 14:45 alle 16:30, quando la linea sarà presa dalle vicende ambientate ad Il Segreto, rivelano che l'affarista e la cuoca di cibo orientale riusciranno a coronare il loro lieto fine.

Infatti si avvieranno verso una vita più serena a tranquilla dopo aver sconfitto Hakan Onder, nel frattempo incarcerato con sua moglie Demet per le varie malefatte. Questa aria di festa coinvolgerà anche Manami e Engin, Fatos e Tarik, che si ritroveranno innamorati. A tal proposito, l'amica di Nazli salirà sul palco del locale dove Deniz ha organizzato la festa della notte più lunga dell'anno. Qui la giovane prenderà il microfono tra le mani, chiedendo all'autista di diventare suo marito.

Una dichiarazione d'amore che toglierà il respiro all'uomo, che sverrà sulla pista. Una rivolta ripresosi, Tarik risponderà affermativamente alla proposta di nozze di Fatos.

Deniz interessato ad Asuman

Ma le novità non riguarderanno solo Fatos e Tarik, in quanto Asuman sarà finalmente ricambiata da Deniz dopo che quest'ultimo l'ha aiutata più volte ad uscire dai guai. Il Kaya, infatti, aveva evitato che la sorellina della Pinar venisse stuprata da Muzzafer e l'aveva convinta a non suicidarsi dall'alto palazzo dopo che era stata vinta dalla disperazione per averla combinata troppo grossa a Nazli.

Alla festa di Capodanno, organizzata da Deniz all'interno del suo ristorante giungeranno molti amici tra cui Ferit Aslan e la consorte. Qui i due appariranno particolarmente raggianti, tanto da coinvolgere gli ospiti in balli di gruppo.

Durante il party, assisteremo a numerosi colpi di scena che incontreranno il favore del pubblico. Nazli annuncerà a Ferit di attendere un bambino. Una notizia che manderà in brodo di giuggiole l'affarista desideroso di dare un compagno di giochi a Bulut.

Deniz, invece, mostrerà sempre più interesse nei confronti di Asuman, tanto che si prevede anche per loro un lieto fine. Si precisa che la produzione turca non ha previsto una seconda stagione, salvo ripensamenti dell'ultimo momento.