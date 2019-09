Lunedì 16 settembre andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island Vip, il reality condotto da Alessia Marcuzzi che mette alla prova la forza dei sentimenti delle sei coppie di fidanzati in gioco. Nel corso della prossima puntata, vedremo l'arrivo di una nuova coppia, che prenderà il posto di Ciro Petrone e della fidanzata che, come sappiamo, sono stati squalificati per aver violato il regolamento.

Oltre a ciò, stando agli spoiler pubblicati sulle pagine ufficiali del programma, vedremo anche Anna Pettinelli in crisi e in lacrime a causa degli atteggiamenti del fidanzato Stefano Macchi che pare sia sempre più vicino ad una delle tentatrici, mentre conosceremo l'esito del falò anticipato richiesto da Damiano.

Anna Pettinelli in lacrime, si scaglia contro Andrea: 'È un cog...'

Grande attesa per la messa in onda della seconda puntata di Temptation Island Vip e che vedremo in onda lunedì 16 settembre in prima serata su Canale 5.

Stando a quanto proposto in un breve video pubblicato sui profili social del reality prodotto da Maria De Filippi, vedremo che Anna Pettinelli scoppierà in lacrime dopo aver visto il fidanzato Stefano in teneri atteggiamenti con una tentatrice. La speaker radiofonica si lascerà andare ad un duro sfogo che la vedrà dare del 'cog...' al compagno, mentre le sue compagne di avventura tenteranno di rincuorarla in modo ironico.

Cosa avrà mai combinato Stefano per scatenare la reazione furiosa di Anna? Per scoprirlo non resta che attendere la messa in onda della prossima puntata dove vi saranno altre sorprese per i fan del reality.

Spoiler Temptation: un falò immediato e l'ingresso di una nuova coppia

Dalle anticipazioni fornite dai social e su Witty tv infatti, siamo a conoscenza che nella seconda puntata del 16 settembre una nuova coppia sbarcherà sulle spiagge sarde; si tratta del figlio di Pippo Franco, Gabriele Pippo e della fidanzata Silvia Tirado, che andranno a sostituire Ciro Petrone e Federica Caputo.

Questi ultimi infatti, sono stati esclusi dal reality dopo che l'attore di Gomorra, ha raggiunto la compagna nel villaggio delle fidanzate, violando così il regolamento del programma. La nuova coppia dunque, andrà a ricomporre il cast delle sei coppie iniziali e, solo nel secondo appuntamento, scopriremo ulteriori novità su quanto sta accadendo nel villaggio di Santa Margherita di Pula, non ultimo l'esito del falò di confronto immediato richiesto da Damiano alla fidanzata Sharon.

Lei accetterà di incontrare il compagno prima dello scadere dei 21 giorni?

Appuntamento dunque per il prossimo 16 settembre su Canale 5, a partire dalle 21:20 circa, per scoprire tutte le novità sulle sei coppie di fidanzati in gioco e che hanno deciso di mettere alla prova la forza dei loro sentimenti nel reality di Alessia Marcuzzi.