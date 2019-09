La soap opera Una vita intrattiene ogni giorno numerosi telespettatori su Canale 5. Nel nostro Paese, la stagione in corso sta per avviarsi al termine. Le anticipazioni italiane preannunciano un finale d'eccezione per i personaggi tanto amati della serie televisiva.

Ursula uscirà dal manicomio e tornerà ad Acacias 38. Diego e Blanca partiranno per andare a Huelva con il piccolo Moises. Quando la dark lady farà ritorno nel quartiere, avranno già lasciato il luogo e l'ex istitutrice si ritroverà sola e indifesa.

Ursula torna a calle Acacias, Diego e Blanca partono

Mentre la Dicenta era rinchiusa in manicomio, i due giovani protagonisti hanno capito che Samuel continuava ad ostacolarli. Così, nelle prossime puntate Diego e Blanca metteranno a punto un piano per liberarsi anche dell'Alday. La donna fingerà di aver rotto la sua relazione con il fratello di Samuel. Successivamente andrà a vivere con quest'ultimo.

Samuel cascherà in pieno nella trappola ed il suo cuore verrà intenerito dalle dolci parole della madre di Moises.

A questo punto l'antagonista le confiderà le sue malefatte. Blanca approfitterà di un momento di intimità tra i due per afferrare un coltello e colpire Samuel. Poi, lo lascerà a terra gravemente ferito e fuggirà via. Diego e sua moglie potranno raggiungere Huelva e vivere felici e contenti in compagnia di Moises.

Nel frattempo una pericolosa esplosione nella galleria Alday ferirà Liberto. Il marito di Rosina dovrà sottoporsi ad una delicata operazione.

Accanto a lui, sarà sempre presente la madre di Leonor. Grazie all'intervento, i due supereranno la loro crisi di coppia e capiranno di amarsi ancora come prima. Alla fine, tutto andrà per il meglio. Anche se l'intervento andrà bene, Liberto rimarrà debole.

Pertanto, non potrà affaticarsi e dovrà riposare per guarire del tutto.

Quando Ursula uscirà dal manicomio, apparirà molto cambiata al pubblico. Sarà malandata, senza un soldo ed in pessime condizioni. Nessuno avrà intenzione di rivolgerle la parola, neanche il perfido Samuel. Nonostante ciò, appena arriverà nel quartiere, deciderà di andare a parlare con quest'ultimo.

Ursula elemosina nelle strade di Acacias 38, ma nessuno la aiuta

La Dicenta farà rientro nella sua abitazione e lì troverà Samuel.

L'uomo non vorrà aiutare la dark lady e la lascerà elemosinare per tutto il quartiere. L'ex istitutrice vagherà per le strade di calle Acacias e chiederà aiuto a chiunque le passerà accanto.

Tuttavia, i vicini non si impietosiranno dalle suppliche della donna. Allora, Ursula proverà a convincere invano Fabiana, la domestica più buona del palazzo. Celia sarà l'unica signora che le offrirà qualche monetina.