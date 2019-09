Domenica In, lo storico programma pomeridiano della domenica di Rai 1 è pronto a riaprire i battenti. Al timone ci sarà ancora una volta Mara Venier, reduce dal successo dello scorso anno. La regina della Rai ha dichiarato di aver rifiutato altre offerte per continuare in questa avventura, grazie anche all'enorme affetto che il pubblico le ha dimostrato.

Tra gli ospiti della prima puntata, Giulia De Lellis e Amadeus

La prima puntata di Domenica In partirà il 15 settembre e sarà ricca di ospiti.

Ci sarà Andrea Bocelli e il nuovo direttore artistico del festival di Sanremo, Amadeus, che in anteprima svelerà alcune novità sullo show di quest'anno. A fare visita a Mara Venier tornerà anche Romina Power, un personaggio molto amato dagli italiani, che è diventata da poco per la seconda volta nonna. Arisa racconterà la sua evoluzione artistica ripercorrendo le tappe della sua carriera che ha segnato la musica italiana moderna.

Un'altra presenza molto attesa è quella di Giulia De Lellis che presenterà il suo libro, incentrato sul tradimento e sul rapporto con il suo ex fidanzato Andrea Damante. Nella lunga lista di ospiti del salotto di Mara Venier ci saranno anche Rocio Morales e Daniele Liotti, protagonisti di Un passo dal cielo, che ha ottenuto un buon successo di ascolti per la prima puntata. Inoltre, un'ospite fissa d'eccezione sarà Orietta Berti che farà da opinionista accanto alla padrona di casa, sua cara amica.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Mara Venier ha annunciato una formula invariata con piccole novità

Nel corso della conferenza stampa, Mara Venier ha affermato che il suo rapporto con Barbara D'Urso, presentatrice del contenitore domenicale concorrente, è ottimo e sono amiche da vent'anni. La nuova edizione di Domenica In resterà invariata nella formula: diversificata e vincente. si alterneranno allegria, musica, interviste, ospiti e storie di vita.

Dopo il successo di pubblico della scorsa stagione sarebbe stato un errore apportare cambiamenti. Grazie alla professionalità e alla simpatia della conduttrice, l'appuntamento domenicale è per i telespettatori un incontro in famiglia. In conferenza Mara ha annunciato anche l'arrivo di un nuovo gioco che sarà introdotto a partire dalla seconda puntata: sarà uno spazio molto divertente che ricorderà i tempi della Carrà e Boncompagni e si chiamerà La cassaforte.

Della seconda puntata, la Venier ha anticipato anche la presenza della madre dei gemelli siciliani investiti dal Suv.

Mara Venier è molto amata dal pubblico, anche sui social: il suo profilo conta un milione e 700 mila followers. Grazie alla sua sincerità ha attratto la simpatia degli italiani e a Domenica In si sente nel ruolo che più le si addice. Non resta che guardare la prima puntata per scoprire il piacere dell'atmosfera familiare che è in grado di creare.