Domenica 15 settembre ha inizio la nuova stagione di "Domenica In". Anche quest'anno il timone del noto contenitore domenicale di Rai 1 sarà saldamente nelle mani di Mara Venier, una conduttrice che ormai ha legato indissolubilmente il suo nome a questa popolare trasmissione della Radiotelevisione Italiana. In termini di ascolti, l'esordio di questa edizione sarà facilitato dal fatto che il programma antagonista "Domenica Live", condotto da Barbara D'Urso su Canale 5, slitterà nella programmazione di una settimana e andrà quindi in onda a partire dal pomeriggio di domenica 22 settembre.

I primi ospiti della nuova edizione di Domenica In

La prima puntata di "Domenica In" che andrà in onda domenica 15 settembre su Raiuno vedrà arrivare vari ospiti nel salotto televisivo di Mara Venier.

Sicuramente, uno dei personaggi più attesi è Romina Power, un personaggio molto amato dal target di telespettatori che segue tradizionalmente il programma. Un ospite capace di incuriosire i più giovani, invece, potrebbe essere sicuramente Giulia De Lellis che il giorno precedente sarà anche ospite del rotocalco Verissimo su Canale 5.

La showgirl si accomoderà di fronte a Mara Venier per presentare il suo primo libro "Le corna stanno bene su tutto, ma stavo meglio senza", nato dalle ceneri del rapporto con Andrea Diamante.

Un artista apprezzato trasversalmente, da giovani e meno giovani, è poi Andrea Bocelli, che non potrà essere in trasmissione ma che si presenterà in collegamento. Tra l'altro, il celebre cantante toscano il giorno precedente, sabato 14 settembre, andrà in onda in prima serata tv su Rai 1 con il concerto-evento che viene organizzato ogni anno presso la suggestiva location del Teatro del Silenzio a Lajatico, in provincia di Pisa.

Infine, il parterre di ospiti della prima puntata di Domenica In 2019/2020 prevede anche la partecipazione della bellissima attrice Rocío Muñoz Morales, moglie di Raoul Bova, e della cantante ligure Arisa. Riguardo alla messa in onda, la trasmissione avrà inizio alle ore 14:00 e dovrebbe terminare verso le ore 17:30 circa.

Orietta Berti nel cast di questa edizione

Un personaggio molto amato dal pubblico da casa che farà parte del cast fisso di questa edizione di "Domenica In" è la cantante Orietta Berti.

Con ogni probabilità l'interprete emiliana parteciperà alla trasmissione in molteplici vesti; la Berti, infatti, presterà sicuramente la sua voce all'intonazione di molti celebri brani del suo repertorio, ma in alcune circostanze potrebbe anche fungere anche da arguta opinionista.

Smentita invece la voce che avrebbe voluto come ospite fisso di questa stagione anche la già citata Romina Power.