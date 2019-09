Emma Marrone è tornata a postare su Instagram un messaggio per i suoi fan: "Ho finalmente tolto questo braccialetto, ma lo conserverò per sempre." La cantante salentina poi ha proseguito: "E' stata dura, ma è andata". Come molti sanno, la 35enne circa una settimana aveva annunciato sul web uno stop momentaneo alla musica a causa di un problema di salute. La giovane aveva utilizzato delle parole di John Lennon, poi si era scusata con tutti i fan che avevano già preso un biglietto per sentirla al concerto di Malta organizzato da Radio Italia.

In adolescenza la Marrone si era ritrovata a combattere contro un tumore alle ovaie. Da qui il sospetto che la giovane fosse ricaduta nell'incubo. Dopo un breve periodo di silenzio, l'ex allieva di Amici ha dichiarato di aver vinto la sua battaglia contro la malattia. Emma Marrone finalmente è guarita. Anche se al momento la donna starà lontana dai palcoscenici di tutta Italia per recuperare le forze, presto tornerà più forte di prima.

La salentina, dopo aver postato la foto del braccialetto ospedaliero, ha voluto mandare un abbraccio a tutte le persone che in questo momento stanno ancora lottando lottando, proprio come è accaduto a lei: "Tenete duro, io sono con voi". Infine, la cantante ha riferito che la paura adesso è passata e c'è spazio solo per lacrime di gioia.

Già nei giorni scorsi la salentina aveva rassicurato i suoi fan dopo un incontro casuale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Alcune sostenitrici avevano visto la loro beniamina per le strade di Milano e le avevano chiesto come stesse. Emma con la forza che da sempre la contraddistingue, aveva risposto con il sorriso sulle labbra ed aveva invitato tutti a stare tranquilli.

La reazione del web: tanta la solidarietà

Il post pubblicato da Emma Marrone in poco tempo è stato preso d'assalto da fan e amici. Nel giro di poche ore le parole della cantante hanno ottenuto più di 633 mila like.

All'indirizzo della giovane salentina sono arrivati numerosi commenti di solidarietà da parte di fan e volti noti. Dopo l'annuncio dello stop alla musica per curarsi, erano state molte le persone che avevano speso delle parole di conforto verso Emma. Tra i vari messaggi si erano uniti al coro anche Elodie, che ne approfittato durante un intervista nel salotto di Mara Venier per fare un in bocca al lupo ad Emma.

A sorprenere erano arrivate anche le parole di Marco Bocci e la moglie Laura Chiatti. L'attore, nonostante non si fosse fosse lasciato in ottimi rapporti con la cantante, aveva speso delle belle parole per lei. A far irrigidire i fan invece, era stato il silenzio assordante di Stefano De Martino. Il napoletano dopo l'annuncio di Emma Marrone su Instagram non ha speso neanche una parole per la sua ex fidanzata, ma questo non significa che non l'abbia contattata in privato.