Una nuova puntata della soap Una vita attende i fan della telenovela iberica nella giornata di domenica 29 settembre, a partire dalle 14:30 su Canale 5. Molti i colpi di scena e gli intrighi che lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso, soprattutto in merito a quanto sta accadendo a Liberto, dopo essere rimasto ferito dalla bomba alla galleria Alday. Il marito di Rosina infatti, dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico alla testa e che resterà la preoccupazione dei familiari.

Ad Acacias intanto, Samuel si troverà a dover risolvere i suoi guai finanziari e chiederà aiuto a Ramon, mentre le signore del quartiere rimarranno affascinate da Telmo, il nuovo parroco.

Una vita, anticipazioni: Liberto rischia la vita dopo l'attentato alla galleria Alday

Le anticipazioni sulla puntata della soap iberica in onda domenica 29 settembre, rivelano che il marito di Rosina si ritroverà nuovamente in ospedale dopo essere rimasto coinvolto nell'attentato che ha distrutto la Galleria d'arte Alday.

Il giovane infatti, dopo un primo momento in cui sembrava essersi ripreso, comincerà a fare discorsi senza senso e confusionari, sino ad arrivare a perdere sangue da un orecchio. Rosina preoccupata per Il marito, lo condurrà nuovamente in ospedale e dove il dottor Higinio comunicherà alla Rubio che Liberto dovrà affrontare una delicata operazione per rimuovere e un coagulo di sangue nel cervello.

Trama del 29 settembre: Samuel chiede consiglio a Ramon

La situazione di grave pericolo in cui versa di Liberto, getterà nella preoccupazione non solo Rosina e Leonor, ma anche donna Susana, mentre gli spoiler rivelano che padre Telmo deciderà di farsi conoscere dagli abitanti del quartiere organizzando una orazione in memoria dei feriti dell'attentato.

Le signore di Acacias ed in particolare le domestiche, apprezzeranno molto il nuovo parroco, scatenando la gelosia di Servante. Il parroco inoltre, entrerà in confidenza con Lucia, la quale confesserà al sacerdote i suoi dubbi in merito al ritratto della Marchesa di Valmez che, come ricordiamo, teneva in mano la stessa croce regala alla Alvarado dalla madre. Samuel intanto, chiederà consiglio a Ramon su come risolvere i suoi problemi economici, anche se il Palacios si mostrerà contrario all'idea che il giovane di venda le sue proprietà alle banche per ottenere un prestito.

Trini intanto, continuerà ad avere dei capogiri e Fabiana, preoccupata per la sua signora, si confiderà con donna Celia. Grazie a quest'ultima, la moglie di Ramon deciderà di farsi visitare. Questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domenica 29 settembre su Canale 5, a partire dalke 14:30, subito dopo la messa in onda dell'episodio di Beautiful.