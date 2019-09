Dopo alcuni anni di assenza dal video torna in televisione "Shopping Night". La nuova edizione del programma andrà in onda sui teleschermi di Real Time a partire dalla prima serata tv di giovedì 19 settembre. Ogni puntata di questo format prevede che tre donne possano avere accesso per un'intera notte ad un grande magazzino di Moda con l'obiettivo di creare il miglior outfit possibile. A giudicare le scelte delle concorrenti ci saranno due esperti di stile e autentici castigatori della sciatteria quali Enzo Miccio e Carla Gozzi.

La nuova stagione di Shopping Night su Real Time

Giovedì 19 settembre, a partire dalle ore 21:20, va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) la prima puntata della nuova stagione di "Shopping Night".

In ciascun appuntamento di questo nuovo ciclo di puntate i conduttori Enzo Miccio e Carla Gozzi giudicheranno, promuoveranno e bocceranno gli outfit scelti da tre concorrenti che per una notte avranno libero accesso a un centro commerciale. Una volta entrate nel negozio le donne potranno scegliere tra scarpe, vestiti, borse, accessori trendy e combinarli tra di loro per mettere a punto gli abbinamenti migliori.

La vincitrice potrà portarsi a casa i capi scelti, che spesso sono firmati e quindi anche molto costosi.

Tra le principali novità di questa nuova edizione di "Shopping Night" figurano una puntata dedicata ai maschi, la presenza di ospiti influencer e la possibilità per le concorrenti di giudicare gli outfit delle rivali. In particolare quest'ultima novità, considerata la posta in palio e la volontà di primeggiare, potrebbe dare adito anche a delle discussioni molto accese.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Moda

Riguardo alle location, quest'anno ad aprire le porte dei loro spazi fashion per lo svolgimento del programma saranno i forniti magazzini de La Rinascente delle città di Milano e di Roma.

Breve storia del programma

Il format "Shopping Night" è una trasmissione televisiva andata in onda su Real Time dal 2011 al 2015 e che tornerà ad essere trasmessa dallo stesso canale dal settembre 2019.

Il programma non consiste di una produzione originale ma è un adattamento della versione inglese "Shopping Night UK", che va in onda dal 2013 sempre su Real Time.

La casa di produzione è Magnolia.

Nelle prime due edizioni di questo game show le concorrenti venivano portate presso la sede della Rinascente di Milano a bordo di una lussuosa limousine e venivano abbigliate con accappatoio e ciabattine di colore rosso, rosa o viola. Dalla terza edizione in poi, invece, le donne dovevano raggiungere il centro commerciale con mezzi propri dove trovavano ad attenderle i due conduttori Enzo Miccio e Carla Gozzi.