E' giunto il momento per Ambra Lombardo di fare chiarezza sul suo rapporto con Kikò Nalli: dopo aver dichiarato la sua insoddisfazione per la la lontananza dal fidanzato, i fan della coppia avevano creduto che la professoressa del Grande Fratello e l'hair-stylist si fossero detti addio, ma in realtà non è così. I due stanno ancora insieme. Intervistata durante la trasmissione radiofonica Non succederà più, Ambra ha confermato che sta ancora con l'ex marito di Tina Cipollari e pare che tra i due la cose siano molto migliorate.

Ambra: 'Io e Kikò siamo fidanzati'

'Io e Kikò Nalli stiamo insieme, siamo fidanzati. Abbiamo avuto qualche scontro a causa di qualche mia lamentele', ha confessato la Lombardo ai microfoni di Giada Di Miceli. Raggiunta telefonicamente nella clinica dove si trova dopo aver fatto un intervento di chirurgia estetica, Ambra ha aggiunto che la coppia ha avuto qualche difficoltà perché lei avrebbe voluto il compagno più vicino, ma Kikò, padre di tre bambini, ha dovuto far fronte a diversi impegni familiari.

'Tante volte la sua mancanza e impossibilità di creare spazi per noi un po' mi pesa', ha detto Ambra che però ha specificato che con Nalli non si è mai lasciata.

Ci sono state delle discussioni, come lasciava intendere anche lo sfogo social di Kikò di qualche tempo fa, ma evidentemente la coppia, nonostante le difficoltà, è legata da un sentimento sincero che li ha portati a stare ancora insieme. Ambra pare sinceramente innamorata del suo compagno, tanto da pensare ad un futuro insieme.

Ambra vorrebbe stare il più possibile con l'hair-stylist: la ragazza ha confessato di aver chiesto al compagno di andare a casa sua a Milano per qualche tempo, ma Kikò ha rifiutato.

Progetti futuri di Ambra e Kikò

Nalli non se la sente ancora di passare delle settimane a casa della fidanzata: Ambra ha aggiunto che Kikò sente l'esigenza di sistemare prima alcuni aspetti della sua vita, senza tralasciare il fatto che per lavoro si sposta molto e viaggia spesso.

Ma a confermare che con Ambra va tutto per il meglio è stato proprio Kikò: la conduttrice della trasmissione radiofonica ha chiamata al telefono anche l'ex di Tina Cipollari. L'uomo ha chiarito che sta ristrutturando la sua casa a Roma: i lavori termineranno in ottobre e a quel punto la sua dimora sarà pronta anche per Ambra.

Pare che la coppia, nonostante la piccola crisi attraversata, sia pronta a creare un futuro insieme.

Di certo Ambra e Kikò non mancheranno di tenere i fan informati sulla loro vita sentimentale: per il momento ci sono, da ambo le parti, tutte le intenzioni di stare insieme e proseguire nel percorso a due nato all'interno della casa del Grande Fratello.