I fan di Emma Marrone sono decisamente preoccupati dopo che la cantante salentina ha annunciato sui social di doversi fermare per un po' di tempo. Un post che ha fatto il giro del web, dei giornali e di tutte le televisioni e che ovviamente ha allarmato non poco i sostenitori della Marrone, la quale ha aggiunto che dovrà dedicarsi alla sua salute per un po' di tempo per chiudere un cerchio della sua vita.

Dopo quel post Emma è sparita dai social ma alcuni fan che l'hanno beccata per strada non hanno non potuto chiedere spiegazioni alla cantante lanciata da Amici.

I fan preoccupati per la malattia di Emma, ma lei gli chiede di stare tranquilli

Nel dettaglio, infatti, in queste ore sui social sta circolando un video amatoriale dove si vede che la Marrone viene fermata da un gruppo di fan i quali chiedono alla cantante come sta dopo il clamoroso annuncio che ha preoccupato un po' tutti.

Emma, senza perdere il sorriso e la forza che la contraddistingue, dice loro di stare tranquilli.

'Voi dovete stare tranquilli per me', ha detto la cantante salutando i suoi fan preoccupati per l'annuncio della malattia fatto su Instagram. A quel punto non hanno non potuto incitarla dicendole che è forte e che è una grande donna. E va detto che in questi giorni sono state davvero tantissime le testimonianze d'affetto dimostrate nei confronti della Marrone soprattutto sul web e sui social.

Il post di Emma è stato letteralmente preso d'assalto dai suoi sostenitori, i quali stanno incitando la cantante a non mollare per nessun motivo al mondo e a tornare ancora più forte di prima sul palco per cantare dal vivo i suoi brani di successo, tra cui l'ultima hit 'Io sono bella', scritta per lei da Vasco Rossi.

Tanti messaggi d'affetto per Emma sui social: l'ex fidanzato Marco Bocci commuove

Tanti anche i personaggi famosi che hanno voluto stringersi intorno alla cantante salentina, tra cui il suo ex fidanzato Marco Bocci che su Instagram ha postato un messaggio che ha commosso i fan e che testimonia il fatto che lui e Emma siano rimasti in ottimi rapporti nonostante la fine della loro relazione.

Un toccante messaggio è arrivato anche da parte della 'mamma artistica' di Emma. Parliamo di Maria de Filippi, la quale ha voluto postare un messaggio sui social dove ribadisce alla Marrone di volerla bene e che potrà sempre contare su di lei in qualunque momento, proprio come ha fatto Maria che ha sempre trovato Emma in ogni momento in cui ne aveva bisogno. Messaggio d'affetto anche da parte di Alessandra Amoroso, che proprio come Emma è nata all'interno del fortunato programma della De Filippi: le due artiste sono molto amiche nella vita privata.