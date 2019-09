Sta proseguendo con ottimi risultati e con grande affetto da parte del pubblico la quinta stagione della fiction di Rai Uno, Un Passo dal Cielo. Giovedì 26 settembre andrà in onda la 3^ puntata della serie e le storie dei protagonisti entrano sempre più nel vivo, coinvolgendo i telespettatori nei misteri e negli amori che il capo della forestale Francesco Neri (Daniele Liotti) e il commissario di Polizia Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) vivono quotidianamente.

Se nella scorsa puntata Francesco era venuto a conoscenza dell'esistenza di un figlio che non sapeva di avere, in questa nuova puntata farà di tutto per trovare il figlio che non ha mai conosciuto, anche grazie all'aiuto di Emma. Ma le attenzioni saranno concentrate anche su Adriana visto che qualcuno cercherà di ucciderla.

Nella terza puntata di Un Passo dal Cielo Adriana rischierà la vita

Nelle prime due puntate della quinta stagione di Un Passo dal Cielo i telespettatori hanno avuto modo di conoscere la famiglia Ferrante, composta da Adriana (Giulia Fiume), sua figlia Isabella (Jenny de Nucci) e sua sorella Valeria (Beatrice Arnera).

Soprattutto per Isabella e Adriana la situazione a San Candido non è semplice: non tutti, infatti, vedono di buon occhio la decisione della donna di accogliere nella sua struttura i migranti e per questo la casa in cui vivono entrambe viene data alle fiamme e la giovane Isabella subisce un tentativo di violenza. Questi, però, saranno solo i primi di una lunga serie di sventure e drammi che colpiranno le due donne: nella terza puntata, in onda giovedì 26 settembre, qualcuno cercherà di uccidere Adriana.

Il commissario Vincenzo e e il capo della forestale Francesco cercheranno di trovare il colpevole: le loro ricerche porteranno dapprima alla famiglia Moser, che si rivelerà essere innocente e poi alla setta di Deva, coinvolgendo nuovamente il maestro Albert Kroess. Anche per Isabella ci saranno momenti difficili: oltre alla paura per ciò che sta accadendo alla madre, anche la sua storia d'amore con il giovane Klaus sarà messa a repentaglio dalle continue intromissioni della madre Adriana, che non vede di buon occhio la relazione tra i due ragazzi.

Albert Kroess esce di prigione

Nella prossima puntata della fiction ci saranno grosse novità anche per quanto riguarda l'ex maestro della comunità di Deva, Albert Kroess (Matteo Martari): dopo aver trascorso diverso tempo in prigione il maestro, che sembra essere profondamente cambiato, uscirà dal carcere grazie all'aiuto di Emma. Questa vicenda provocherà nuovi scossoni nella già turbolenta storia d'amore tra il comandante della forestale di San Candido Francesco ed Emma; nonostante questo, i due decidono di unire le forze e mettersi alla ricerca del misterioso figlio di Francesco, di cui non si sa ancora nulla.