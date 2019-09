La soap opera partenopea Un posto al sole è una delle più longeve della televisione italiana. La telenovela va solitamente in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 sul terzo canale Rai. Si preannunciano brutte notizie per i fan della serie televisiva, visto che dovranno presto rinunciare al volto di Andrea Pergolesi, interpretato da Davide Devenuto.

Durante un'intervista rilasciata alla rivista Gioia, l'attore ha infatti annunciato di abbandonare temporaneamente il set del programma. Dopo quindici intensi anni, Devenuto ha deciso di dedicarsi a nuove attività e di recitare ruoli interpretativi differenti.

Devenuto lascia la soap Un posto al sole

Pare che l'attore Devenuto si prenderà una pausa perchè ritiene si sia ormai esaurito nel ruolo del Pergolesi. L'artista stesso afferma che le vesti dei personaggi col tempo diventano obsoleti. L'interprete sostiene di aver avuto popolarità e successo grazie a Un posto al sole e promette di ritornare in futuro e ricoprire magari altri ruoli.

L'attore rimarrà sempre legato alla soap opera, visto che rappresenta una vita di emozioni, relazioni e entusiasmo.

Inoltre, sul set ha conosciuto Serena Rossi, la sua attuale moglie, da cui è nato il suo splendido figlio Diego. In questo periodo, il pubblico può vederlo ogni venerdì sera su Canale 5 nella fiction Rosy Abate 2. In questa serie veste i panni di un imprenditore circondato da delinquenti.

La proposta di lavorare accanto a una killer e attorniato da criminali senza scrupoli appariva per il Devenuto una grande sfida.

L'intervistato ha dichiarato di essersi impegnato a conferire un'anima al nuovo personaggio Antonio Costello. Infatti, secondo il suo parere, il boss della fiction non deve essere solo potente e violento, ma deve anche avere una vita ricca di affetti e relazioni.

Il suo tragico passato e l'importante rapporto con la figlia lo rendono un personaggio a tutto tondo difficile da interpretare. Secondo Davide Devenuto, è anche questo un essere umano con mille sfaccettature.

I progetti futuri e sogni di Davide Devenuto

L'attore ha confessato di avere diversi sogni. Uno fra questi sarebbe lavorare in compagnia dei grandi e celebri Paolo Sorrentino e Matteo Garrone. Inoltre, ha detto che questo è un momento di riflessione per lui per capire cosa gli riserverà il futuro. Bisogna opportunamente chiarire che Davide Devenuto non ha mai parlato esplicitamente di un addio vero e proprio, ma solo di una pausa.

Pertanto, è possibile che presto possa riapparire in qualche vicenda partenopea del Caffè Vulcano. Tuttavia, queste sono solamente supposizioni e non rivelano nulla di certo. Per scoprire come si evolveranno gli eventi nella soap senza Andrea Pergolesi, non rimane che attendere le nuove anticipazioni.