È davvero già finita tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli: la coppia nata all'interno della casa del Grande Fratello si è detta addio e a quanto pare a scegliere di interrompere la relazione è stata proprio la professoressa che non si sentiva abbastanza amata dall'ex marito di Tina Cipollari. Dalle pagine del settimanale Nuovo, Ambra aveva lamentato la mancanza di attenzioni da parte dell'ormai ex compagno, che finora era rimasto in silenzio. Nella notte, però, è giunto lo sfogo di Kikò che ha scelto i social per dire la sua.

Lo sfogo di Kikò Nalli sui social

Non è mai facile affrontare la fine di una storia d'amore: Kikò Nalli, fugando ogni dubbio sulla fine dell'idillio con Ambra, ha rotto il silenzio e ha affermato di avere bisogno di tempo per se stesso. 'Ci sono dei momenti in cui non è che non vuoi parlare o non vuoi rispondere' -ha cominciato il suo pensiero Nalli- ma devi riflettere, rispettare e devi essere rispettato'.

Insomma, L'hair-stylist, a quanto pare, si è chiuso nel suo silenzio per poter meglio analizzare cosa stava succedendo con la bella Ambra.

'Non ho voglia di parlare, ho voglia di tirare le somme di tante cose', ha poi concluso Kikò senza prima rassicurare i suoi fan sul fatto che comunque sia andata con la Lombardo lui resta un uomo sereno, molto probabilmente perché può sempre contare sul sostegno dei suoi tre meravigliosi figli.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Grande Fratello

Dunque se la professoressa ha preferito affidare le sue confessioni ad un giornale, Kikò ha detto poco sulle motivazioni che hanno spinto i due a dirsi addio, sta di fatto che molto probabilmente gli impegni familiari dell'ex di Tina hanno influito sulla scelta di Ambra.

Ambra su Instagram: 'Usare il buon senso'

Dal canto suo, anche la Lombardo ha voluto affidare un suo pensiero al profilo Instagram: la giovane invita tutti ad usare tutti i sensi per poter meglio capire, anche se in modo non convenzionale.

Ma più di tutto la professoressa vorrebbe che ad essere sempre usato fosse il buon senso. Si tratta di una frecciatina nei confronti del suo ex fidanzato? Tutto è possibile, ma i fan non riescono a capire come una storia d'amore nata sotto i migliori auspici sia già giunta al capolinea.

I due erano riusciti a superare le diffidenze e anche i pregiudizi di coloro che non credevano ai reali sentimenti dei due nati sotto le telecamere della casa di Cinecittà.

Ma evidentemente il confronto con la quotidianità non è stato superato per cui i due si sono allontanati: adesso l'unico dubbio che resta è se si tratta della fine o solo di una battuta d'arresto che verrà ben presto archiviata. Sicuramente Barbara D'Urso, nei suoi programmi, avrà modo di poter cogliere le confessioni dei diretti interessati.