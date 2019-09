Il libro di Giulia De Lellis dal titolo "Le corna stanno bene su tutto" continua a far molto discutere e in queste ore sul web e sui social circolano le prime pagine del romanzo autobiografico dell'ex volto di Uomini e donne nelle quali parla del tradimento di Andrea Damante. Giulia, oltre ad aver raccontato come ha scoperto i tradimenti del suo ex, ha anche svelato ai suoi fan cosa è successo nei giorni successi a questa tremenda scoperta, parlando dell'incontro che c'è stato con Andrea, dove regnava l'imbarazzo.

Il racconto di Giulia De Lellis sull'incontro con l'ex Andrea post corna

La De Lellis ha svelato che, dopo essere venuta a conoscenza delle diverse scappatelle di Andrea, si era fatta un po' da parte e aveva deciso di non rispondere più alle chiamate del fidanzato.

Nel frattempo, però, Damante non si arrendeva e continuava a telefonarle con insistenza, fin quando Giulia non decise di rispondere.

L'influencer ha svelato che Andrea le chiese di poterla vedere per parlarle di persona e lei alla fine accettò. I due si recarono in uno dei loro posti preferiti, il primo dove erano stati assieme. "Lo ascolto mentre ammette le sue colpe, i suoi torti, le sue bugie" ha scritto Giulia nel libro, aggiungendo che lei non diceva nulla ma sentiva che il coltello scendeva sempre più giù di fronte alle parole di Andrea.

A quel punto Damante le chiese di dire qualcosa, ma soprattutto voleva sapere cosa pensasse di lui dopo l'ammissione dei tradimenti: "Lo guardo e vedo un estraneo che conosco alla perfezione. Vedo uno str... che inevitabilmente amo" ha chiosato Giulia, anche se qualcosa era cambiato e quella persona che tanto amava non era più la stessa.

L'incontro tra Giulia e Andrea: i due beccati assieme allo stesso evento

Ma in queste ore si sta molto parlando sul web e sui social anche dell'incontro che c'è stato recentemente tra Giulia e Andrea.

I due ex fidanzati, infatti, sono stati avvistati allo stesso evento a Milano in occasione della Fashion Week e dalle indiscrezioni raccolte in rete sembrerebbe che tra i Damellis ci siano stati degli atteggiamenti decisamente affettuosi e addirittura si parla di abbracci.

Un incontro che ovviamente non è passato inosservato, anche se ormai la De Lellis ha definitivamente voltato pagina ed ha ritrovato la serenità al fianco di Andrea Iannone, il campione della Motogp che la rende felice.

Per Damante, invece, non è ancora arrivata la donna della vita, anche se quest'estate gli sono stati attribuiti un bel po' di flirt, da quello con Sara Croce fino a Paola Di Benedetto che tuttavia è tornata nuovamente assieme al cantante Fede Rossi, componente del duo musicale Benji e Fede.