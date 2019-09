Oggi 20 settembre su Canale 5, a partire dalle 14:45, andrà in onda il secondo appuntamento di Uomini e donne dedicato al Trono Classico. Stando alle anticipazioni fornite dal sito "Il Vicolo delle news", nella puntata odierna, saranno ospiti nello studio di Maria De Filippi Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, reduci dall'esperienza a Temptation Island. Verranno presentati anche gli ultimi due tronisti, tra i quali vi è un volto già conosciuto al grande pubblico.

Si tratta di Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià ed ex tentatore di Temptation, il quale darà vita a un acceso scontro proprio con Colantoni.

Uomini e Donne, anticipazioni: Massimo Colantoni e Ilaria Teolis ospiti della puntata

Dopo la presentazione di ieri di Alessandro Zarino e Sara Tozzi, nella puntata di oggi, 20 settembre, sarà la volta degli altri due tronisti, Giulia Quattrociocche e Giulio Raselli. Quest'ultimo non avrà il classico video di presentazione, ma solo un rvm che ripercorrerà la scelta Giulia Cavaglià alla fine della passata stagione del Trono Classico.

Presenti in studio, anche Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, pronti a parlare della loro esperienza a Temptation Island, dove i due uscirono separati dopo il falò di confronto finale.

Spoiler Trono Classico del 20 settembre: Giulio e Massimo litigano furiosamente

Stando a quanto riportano le anticipazioni sulla registrazione dello scorso 29 agosto, Ilaria e Massimo non si risparmieranno, a vicenda, recriminazioni e frecciatine, con il giovane che confesserà, tra l'altro, di aver iniziato a frequentare la ex tentatrice Sonia.

In studio sarà presente anche Javier, con il quale Ilaria aveva instaurato un rapporto di forte complicità all'interno del villaggio. L'ex tentatore, al suo ingresso, non ha salutato Massimo e questo fatto ha scatenato la brutta reazione di quest'ultimo. Pare che a questo punto Raselli sia intervenuto per prendere le difese dell'amico Javier, discutendo animatamente con Massimo.

La partecipazione dei protagonisti di Temptation, nella prima settimana del Trono classico, è stata, quindi, particolarmente infuocata. Ieri è stato mandato in onda l'acceso scontro tra Vittorio e Katia, con la "partecipazione" della tentatrice Vanessa.

Anche tra loro la discussione si è protratta per lungo tempo, tra accuse e recriminazioni reciproche, anche se al termine, i due si sono abbracciati, a testimonianza dell'affetto che, nonostante tutto, li unisce ancora.

Appuntamento, dunque, per oggi 20 settembre su Canale 5, a partire dalle 14:45, per scoprire cosa succederà nella nuova puntata del Trono Classico di Uomini e donne.