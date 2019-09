Grey's Anatomy, una delle Serie TV più di successo è ormai giunta alla sua 16° stagione, i fan sono già scatenati in cerca di anticipazioni, immagini dal set e novità, curiosi di sapere come si evolveranno le situazioni dei loro adorati personaggi. Come sappiamo Shonda Rhimes è da sempre una maestra ed è riuscita ancora una volta a tenere tutti gli appassionati della fortunata serie in trepidante attesa per l'arrivo della nuova stagione (e ormai manca davvero poco).

E proprio in questi giorni una notizia, girata di sito in sito ed alimentata da alcuni post sui social network degli interessati ha fatto sognare anche i fan dell'ancora oggi tanto amato telefilm "Streghe "( andato in onda in Italia dal 1998 al 2006). Tante le ipotesi avanzate, ma finalmente la notizia ufficiale è arrivata ed il progetto è stato reso noto.

Le due attrici di 'Streghe', Holly Marie Combs e Alyssa Milano nel cast

Ad inizio Settembre fu proprio un tweet di Holly Marie Combs sul suo account Twitter ufficiale a dare inizio l'interesse, alla curiosità e alle più svariate ipotesi di milioni di fan delle Halliwell, perché senza rivelare troppo la bella attrice aveva fatto sapere che avrebbe interpretato "la sorella di sua sorella", non poteva però ancora dire altro, ma i fan hanno iniziato a sognare.

The powers that be won’t let us spill just yet but ... I can say I’m playing my sister’s sister. So there. 🔮 — Holly Marie Combs (@H_Combs) 4 settembre 2019

Ed è stato reso da poco noto, ormai sia dalle attrici che dalle pagine ufficiali della serie tv "Grey's Anatomy", l'apparizione delle due amate attrici Holly Marie Combs (Piper Halliwell in "Streghe") e Alyssa MIlano (Phoepe Halliwell). Un post quello della pagina Instagram ufficiale della serie di Shonda Rhimes che porta l'hashtag #castfromthepast, ovvero l'iniziativa che coinvolge attori di serie tv e telefilm considerati oramai iconici ed è correlato da una foto della Combs e della MIlano sul set, proprio nell'ormai famoso ospedale della fortunata serie.

Trama della puntata

Per il momento si ha solo la data americana della trasmissione della puntata, ovvero il 10 ottobre. Le due attrici, Alyssa Milano e Holly Marie Combs saranno anche qui sorelle e dovranno prendere una difficile decisione.

Nel corso della puntata della nuova stagione di "Grey's Anatomy" infatti faranno la loro comparsa interpretando le sorelle di un paziente ricoverato all'ospedale Grey Sloan Memorial Hospital in seguito ad una caduta e proprio a loro spetterà l'importante decisione sulle sorti del fratello.

Queste le indiscrezioni e le anticipazioni che fino ad oggi son trapelate. Ciò che è certo è che i fan hanno accolto con gioia la notizia di rivedere la Combs e la Milano insieme, per giunta in una serie importante ed amata come Grey's Anatomy.