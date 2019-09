Oggi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne e in tale occasione l'argomento che ha generato particolare interesse riguarda una stoccata fatta da Maria De Filippi verso alcune persone che in passato hanno lavorato per lei ma che poi si sarebbero rivelate senza riconoscenza. Tutto è cominciato quando è stato intavolato il discorso relativo ai famosi "leoni da tastiera" e, approfittando della questione, la conduttrice ha raccontato alcuni aneddoti di cui è stata vittima nel recente passato.

Nel menzionare la questione Maria ha detto di essersi trovata, purtroppo, a lavorare con persone che poi si sono scagliate contro il suo programma attraverso il web, formulando accuse davvero molto pesanti. La padrona di casa di Uomini e Donne, ovviamente, non ha fatto nomi, ma su internet tutti stanno pensando che la frecciatina sia riferita a Teresa Cilia.

Maria De Filippi contro le 'persone irriconoscenti'

Tutti i fan della trasmissione saranno sicuramente a conoscenza del pesante diverbio avvenuto tra l'ex tronista Teresa Cilia e la caporedattrice Raffaella Mennoia.

La prima, infatti, ha accusato la collaboratrice di Maria De Filippi di essersi resa protagonista di comportamenti errati nel corso del suo lavoro. Ad ogni modo, essendo partita subito una diffida nei suoi confronti, la ragazza non si è potuta esprimere oltre. Tuttavia, dopo un po' di tempo, pare che anche la padrona di casa sia intervenuta sulla questione. La De Filippi, ovviamente, non ha fatto nomi, anche se il web non ha potuto fare a meno di ipotizzare il destinatario della stoccata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

La conduttrice, infatti, ha detto di essersi trovata, suo malgrado, a lavorare con delle persone irriconoscenti. Le stesse persone che, dopo aver ricevuto un'opportunità lavorativa da lei, hanno avuto la pretesa di chiedere un compenso più elevato. Non riuscendo ad ottenerlo, però, sarebbero andate via per poi sputare veleno contro alcuni membri della trasmissione.

Il web crede che le frecciatine siano rivolte a Teresa Cilia

Le parole di Maria De Filippi, secondo molti utenti del web, sono sembrate una chiara frecciatina a Teresa Cilia.

Ad ogni modo non vi è alcuna certezza in merito, almeno per il momento. La presentatrice, inoltre, ha riportato alla luce anche uno spiacevole avvenimento accaduto un po' di tempo fa. All'epoca, infatti, un utente del web l'accusò di aver completamente ignorato un allievo infortunato in seguito ad un allenamento. La donna ci rimase così male al punto da denunciare tutto alla polizia postale.

Una volta venuto fuori che l'artefice di quelle insinuazioni fosse un ragazzino di 12 anni, la De Filippi ha confessato di aver ritirato magnanimamente la denuncia.

Questo, allo scopo di spiegare che, purtroppo, i leoni da tastiera esistono eccome.