Nelle ultime ore Ivana Mrazova - la modella diventata famosa per essere stata la valletta del Festival di Sanremo nel 2012 e per aver partecipato al Grande Fratello Vip nel 2017 - come promesso ha informato i suoi follower che l'intervento chirurgico a cui si è dovuta sottoporre venerdì, e che l'ha costretta a rimanere in Repubblica Ceca un po' più del previsto, è andato bene.

La 27enne ha dato l'annuncio tramite i social network, lasciando intendere di essere già in fase di ripresa: "Buongiorno a tutti, ci sentiamo dopo tre giorni e volevo dirvi che sta andando tutto bene.

Adesso mi faccio una doccia. Mi riprendo un po' perché non ce la faccio più a stare così". In alcune Instagram Stories successive, invece, si è mostrata felice con la nipote (la figlia di sua sorella).

L'operazione chirurgica

Ivana aveva deciso di informare i fan circa l'operazione che avrebbe dovuto subire in risposta ad una serie di domande in cui le era stato chiesto perché non fosse ancora tornata in Italia e soprattutto perché non si facesse più vedere insieme al fidanzato Luca Onestini.

Pochi giorni prima dell'intervento, la Mrazova era dunque intervenuta per chiarire che non vi era alcuna aria di crisi con il compagno, ma che dopo aver ricevuto i risultati di alcune analisi mediche era emersa la necessità di entrare quanto prima in sala operatoria.

Le sue affermazioni, se da un lato avevano fatto cadere tutti i dubbi sulla sua storia d'amore, dall'altro avevano generato un po' di preoccupazione tra i follower per le condizioni di salute della loro beniamina. A questo punto l'ex gieffina era tornata su Instagram per spiegare che non era nulla di grave: "Niente di pericoloso", aveva assicurato.

La dedica del fidanzato

Luca Onestini, a poche ore dall'intervento, non potendo essere accanto alla compagna per motivi di lavoro, ha pubblicato una vecchia foto che li ritrae insieme in spiaggia, accompagnata da una dolcissima dedica: "Insieme supereremo anche questa piccola sciocchezza che ci ha tenuti fisicamente lontani per troppo tempo...

Mano per mano, sorridenti e a testa alta. PS: muoviti a tornare o ti vengo a prendere io".

Nonostante le parole dolci che l'ex gieffino ha dedicato alla fidanzata, non sono mancati commenti negativi e critiche nei suoi confronti per non essere partito e per non averla raggiunta in un momento così delicato. Al momento Onestini ha preferito non replicare, probabilmente per non accendere una polemica su un argomento serio come la salute.

Presto di nuovo insieme

Dopo aver tirato un sospiro di sollievo per l'operazione chirurgica andata nel migliore dei modi, presto la Mrazova potrà tornare in Italia dal compagno con cui ormai convive da più di un anno. E così avrà anche l'opportunità di realizzare nuovamente delle Instagram Stories divertenti accanto a Luca, mostrandosi felici e sorridenti insieme come hanno sempre fatto.

Nel frattempo, di recente proprio Onestini ha informato i suoi follower di avere una una sorpresa in serbo per loro, giacché presto rientrerà in televisione.

L'ex tronista di Uomini e Donne, oggi speaker di RTL 102.5, si è dovuto recare a Roma per registrare la puntata di un nuovo programma di cui, però, non ha ancora svelato il nome.