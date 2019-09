E' tutto vero. Ciò che era stato anticipato da Maria De Filippi durante la registrazione di una puntata di Uomini e Donne e 'spoilerato' in parte dallo stesso protagonista o vittima dei fatti, ha trovato conferma ieri sera 9 settembre, quando in prima serata su Canale 5 è andata in onda la prima puntata dell'edizione 2019 di Temptation Island Vip.

Dunque, il cantante sardo Pago, al secolo Pacifico Settembre, in tempi record ha dovuto vivere una gamma di emozioni dolorose che preannunciano un abbandono del reality.

A poche ore dal suo ingresso nel resort sardo Is Morus Relais dove sono state registrate le puntate, la sua fidanzata Serena Enardu, 43 anni, con cui convive da circa sette anni, non si è limitata a manifestare insoddisfazioni e frustrazioni. Ha mostrato un volto sconosciuto al cantante che nel giorno del suo compleanno l'ha sconvolto e fatto piangere. E non solo.

Compleanno da dimenticare per Pago

Forse, che tra i due la situazione fosse sentimentalmente impari era già nelle premesse: nella clip di presentazione per spiegare i motivi della partecipazione al reality, mentre Pago si è dichiarato molto innamorato della sua compagna, lei lamentava monotonia e bisogno di mettere alla prova i sentimenti.

Ma di qui ad immaginare lo sviluppo che c'è stato, ce ne vuole.

Lo scorso 30 agosto, Pago ha compiuto 48 anni. Dopo quello che è accaduto, questo sarà forse per lui un compleanno da dimenticare. Da poche ore si era separato dalla sua fidanzata, l'ex tronista sarda Serena Enardu, secondo le regole di Temptation Island che impongono villaggi separati per fidanzati e fidanzate. E subito ha dovuto confrontarsi con verità devastanti.

Prima, nel 'pinnettu', termine sardo che sta ad indicare una sorta di confessionale nel quale i concorrenti devono vedere video con immagini della propria metà spesso sconvolgenti, lei in lacrime rivela che ha affetto e stima per il suo compagno perché è una persona pulita, ma di essere scontenta per una vita monotona e priva di emozioni. In spiaggia, poi, confida al single Alessandro Catania che il suo fidanzato si concentrerebbe solo sul loro rapporto fisico e non sulla quotidianità.

Pago commenta dicendo che, se da una parte Serena ha espresso un apprezzamento per lui, dall'altro l'ha detto come se si stesse accontentando e a lui non piace. Alessia Marcuzzi, durante il falò, gli ha fatto vedere dei video che mostrano la sua fidanzata in un crescendo di situazioni al limite. Fin da subito, Serena mostra un feeling speciale con il single Alessandro, al punto che più che di venire tentata, sembrerebbe tentarlo lei.

Prima le confidenze, poi scherzi, abbracci, un contatto di mani. Pago dice che non è da lei e sta facendo solo una figuraccia. All'inizio ride nervosamente e ammette di non conoscere la sua lei a sufficienza.

Alessia sottolinea rammaricata che è il suo compleanno, ma purtroppo ha ancora un altro video da mostrargli. Nelle immagini, Serena si lascia andare sulle note di 'Dirty dancing' a un ballo provocante con il tentatore.

''Alessia mi viene da piangere'' dice Pago allibito che davvero non riesce a trattenere le lacrime e piange. "Io, se decido di chiudere una porta, la chiudo", conclude il cantante lamentando la totale mancanza di rispetto da parte della fidanzata sia per i comportamenti che per le parole. Insomma, peggiore regalo non lo poteva ricevere. E quando fa ritorno al villaggio si isola.

Finale 'irreversibile'

Come era stato in parte anticipato, nella seconda puntata in onda martedì prossimo, 17 settembre, ci sarà il falò di confronto e non c'è da lavorare troppo con l'immaginazione sugli sviluppi possibili: è quasi certo che la coppia abbia già abbandonato il resort e sia stata sostituita, e che il il viaggio dei sentimenti coordinato da Alessia Marcuzzi sia finito. Serena Enardu ha tradito Pago? Forse quello che il cantante ha visto e con lui la platea televisiva, è più che sufficiente per un addio. Nel post pubblicato su Instagram, in parte disattendendo i termini del contratto di riservatezza che impone a tutte le coppie di non anticipare nulla su quanto accaduto, Pago ha postato il gesto delle corna e fatto riferimenti allusivi citando la canzone di Gianluca Grignani 'La mia storia tra le dita'.

E pensare che tra Serena e Pago era scattato sette anni il colpo di fulmine: si erano conosciuti presso il centro di telefonia mobile di proprietà di lei dove lui si era recato per cambiare il piano tariffario, e invece aveva trovato l'amore. Prima di conoscere Serena, Pago è stato sposato con la showgirl Miriana Trevisan, con cui ha un figlio. Lei invece, prima di conoscere Pago aveva avuto una storia con Giovanni Conversano, conosciuto durante la partecipazione a Uomini e Donne. Ma i due si erano lasciati dopo tre anni, sembra per i continui tradimenti di lui. Anche Serena ha un figlio avuto da una relazione precedente. Con la sorella gemella, per un po' è stata inviata di Striscia la notizia. Fino a prima del reality, viveva con Pago in Sardegna, a Quartu Sant'Elena, città natale di entrambi. Ma ora, a quanto pare, tutto cambia.