Continuano a circolare indiscrezioni sulla soap Il Paradiso delle Signore Daily. La data d’uscita della quarta stagione (la seconda in versione daily) è attesa - salvo cambiamenti dell'ultimo momento - per il 14 ottobre. Tra le varie novità, si assisterà a diverse uscite di scena per quanto concerne i personaggi principali.

Ad esempio non ci saranno Luca Spinelli e Andreina Mandelli. Il primo, dopo aver compiuto la sua vendetta, ormai non ha più alcun conto in sospeso con Umberto Guarnieri.

La seconda, invece, non nutre più alcun tipo di risentimento verso Vittorio Conti e, dopo aver chiuso la relazione con il padre di Marta, non farà più ritorno nel grande magazzino.

L'assenza di Luca Spinelli e Andreina Mandelli nella nuova stagione

Tra qualche settimana su Rai 1 torneranno le avventure dei protagonisti dell'esercizio commerciale della Milano degli anni '60. Il pubblico dovrà prepararsi a fare i conti con la mancanza di alcuni tra i personaggi più popolari della Serie Tv.

Purtroppo nel cast ci sono stati dei cambiamenti, poiché alcuni attori non saranno più presenti. A non fare più parte dalle trame non saranno soltanto Tina e l’amato Sandro, interpretati rispettivamente da Neva leoni e Luca Capuano. Il pubblico dovrà dire addio anche a Luca Spinelli (Francesco Maccarinelli), che è stato il personaggio più cattivo della scorsa stagione. L’uomo infatti sin dall’inizio ha messo piede del capoluogo lombardo con una falsa identità, per vendicare un torto subito in passato dai Guarnieri. Anche Andreina Mandelli (Alice Torriani) metterà da parte il suo astio nei confronti di Umberto.

Alcuni storici personaggi alle prese con dei problemi

Manca meno di un mese, per poter rivedere sul piccolo schermo la famosa fiction caratterizzata, da intrighi, amori, e delusioni. Diversi storici personaggi faranno i conti con dei problemi non presi in considerazione. Vittorio Conti e Marta Guarnieri ad esempio dopo vari tentativi scopriranno di non poter avere degli eredi. Riccardo stufo di non riuscire a trovare una soluzione per tornare al fianco di Nicoletta, accetterà il corteggiamento della nuova arrivata Angela Barbieri.

Gabriella Rossi dopo aver iniziato a lavorare al Paradiso Market come tanto sognava, sarà parecchio distante dal fidanzato Salvatore Amato. Roberta non sarà affatto felice quando il suo amato Federico Cattaneo ritornerà dalla leva militare. Quest’ultimo durante la sua assenza verrà sostituto da Marcello Barbieri, che avrà tutte le carte in regola per conquistare la Pellegrino. Agnese avrà una storia d’amore con il capo magazziniere Armando, mentre Luciano e la moglie Silvia avranno delle nuove incomprensioni, per via della comparsa del giovane siciliano Rocco Amato.

Inoltre la signora Cattaneo dovrà guardarsi nuovamente le spalle, poiché ritornerà Clelia Calligaris.