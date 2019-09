Jennifer Lawrence - l'attrice ventinovenne divenuta famosa per aver interpretato Katniss Everdeen in Hunger Games - sembrerebbe si sia già sposata in gran segreto con Cooke Maroney, il fidanzato trentaquattrenne, direttore di una galleria d’arte. Il matrimonio si sarebbe svolto nell’Ufficio matrimoni della città di New York. A dar per primo la notizia è stata "Page Six", secondo cui la coppia sarebbe stata avvistata in compagnia di due bodyguard, il fotografo Mark Seliger ed un amico.

Le voci vogliono che il fotografo e l'amico siano stati i testimoni di nozze della coppia.

Una volta usciti dall'Ufficio Matrimoni, alcuni giornalisti hanno scattato delle foto all'attrice ed al compagno da cui è evidente che: Maroney sembra voler coprire in tutti i modi l'anello al dito, mentre l'attrice tiene in mano alcuni documenti, che in molti hanno visto come la testimonianza del matrimonio appena svolto con rito civile.

Nessun abito bianco o vestito gessato per la coppia, che avrebbe preferito l'indiscrezione e la semplicità al lancio del bouquet e del riso. La coppia si è infatti recata all'Ufficio Matrimoni indossando un look molto casual: l'attrice vestiva con un blazer grigio ed un paio di jeans, mentre il fidanzato con una felpa bianca.

Un tweet a confermare la notizia

Una persona, di cui non è stato svelato il nome, avrebbe assistito al matrimonio e lo avrebbe descritto con un tweet, poi cancellato dal suo account: “Quando vai a prendere la tua licenza di matrimonio e Jennifer Lawrence ti passa di fianco per sposarsi di fronte ai tuoi occhi".

La coppia - che sta insieme da circa un anno e mezzo - per ora non ha né confermato né smentito di essersi già sposata. I due innamorati - che sembra si siano conosciuti grazie all'amica comune Laura Simpson - stanno organizzando, per il prossimo mese, una grande festa al fine di annunciare a tutta Hollywood la celebrazione del loro matrimonio.

La carriera di Jennifer Lawrence

L'attrice ha iniziato il suo percorso artistico nella serie TBS The Bill Engvall Show, ha poi partecipato ad alcune puntate di Cold Case-Delitti irrisolti, di Detective Monk e di Medium.

Nel 2010 è stata la protagonista del film "Un gelido inverno": la sua performance è stata acclamata dai critici cinematografici. Nel 2011 diventa Katniss Everdeen nella trilogia cinematografica di Hunger Games e nello stesso anno diviene la mutaforma Mystica in X-Men.

Nel 2012 sostituisce Angelina Jolie nel thriller "Una folle passione" e viene individuata da AskMen come la donna più desiderabile del 2013.

Nello stesso anno, dalla rivista Time, viene inserita nella lista delle cento persone più influenti, nella sezione artisti.

Nel 2015 lavora nel film "Joy"; mentre nel 2016 è la protagonista di "Madre!" e viene classificata come la ventitreesima persona più influente nel mondo dello spettacolo, secondo The Hollywood Reporter. Ad agosto del 2016 inizia a lavorare per il film "Red Sparrow" e alla fine dell'anno esce "Passengers", dov'è la protagonista insieme all'attore Chris Pratt.

Nel 2017 viene nominata dalla rivista Forbes come la terza attrice più ricca dell'anno, con un guadagno di 24 milioni di dollari.