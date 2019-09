Proseguono le vicende della soap opera spagnola Il Segreto. Sull’emittente televisiva Antena 3 c’è stata una svolta da qualche settimana. Nelle puntate iberiche attuali è iniziata la dodicesima stagione a seguito di un salto temporale di 4 anni, che ha segnato anche l’ingresso di Donna Isabel marchesa De Los Visos (Silvia Marsò). La new entry è approdata a Puente Viejo insieme ai figli Adolfo e Tomas, interpretati da Adrian Pedraja e Alejandro Vergara.

Questa famiglia ha già assunto un ruolo abbastanza importante nelle trame. I nuovi spoiler rivelano che Isabel, tramite una conversazione con Francisca Montenegro farà capire di essere la cugina del defunto Salvador Castro. La nuova arrivata dirà chiaramente che la sua intenzione è quella di voler comprare tutti i terreni che appartenevano alla moglie di Raimundo Ulloa. E’ proprio così, a quanto pare Francisca avrà una nuova nemica.

Nuovi ingressi a Puente Viejo, Raimundo ritorna senza la moglie

Negli episodi che il pubblico spagnolo ha avuto modo di vedere a partire dall’11 settembre 2019, c’è stata una vera rivoluzione del cast. Alcuni protagonisti purtroppo hanno lasciato lo sceneggiato, mentre ad essere ancora presenti nel set sono Francisca, Raimundo, i Miranar, Matias, Marcela, e Mauricio. A Puente Viejo inoltre sono approdati dei nuovi volti.

Si tratta di Don Ignacio (Manuel Regueiro), che è arrivato nel paese iberico in compagnia delle tre figlie Marta, Rosa, e Carolina. Il Solozabal ha al suo fianco anche il figliastro Pablo Centeno e la sua governante Manuela Sanchez. Sono entrati in scena anche i marchesi De Los Visos, insieme ai figli Adolfo e Tomas, del capomastro Inigo Maqueda, e della domestica Antonita. Alle trame si sono inseriti anche il nuovo parroco Don Filiberto, e il capitano Huertas.

Per terminare nella cittadina spagnola è giunta la famiglia Urrutia composta da Jesus ed Encarnacion. La Montenegro a differenza degli altri storici protagonisti non ha rimesso subito piede a Puente Viejo. Raimundo dopo essersi trasferito a Madrid in compagnia della moglie per sfuggire dalle grinfie del pericoloso Fernando Mesia, fortunatamente morto per mano di Maria Castaneda, è ritornato in paese da solo.

Isabel è la cugina di Salvador Castro, Francisca rivuole le sue proprietà

Negli appuntamenti iberici di metà settembre, mentre Hipolito si è ritrovato vedovo, l’Ulloa è stato desolato per essere stato abbandonato da Francisca senza nessuna spiegazione. L’ex locandiere confidandosi con Marcela le ha fatto sapere che la matrona ha scelto di allontanarsi da lui da parecchi mesi. Finalmente negli episodi in programmazione in Spagna dal 30 settembre al 4 ottobre 2019, si scoprirà che fine ha fatto la Montenegro.

La diretta interessata nel capitolo numero 2.174 ritornerà a Puente Viejo per un motivo molto importante. La storia darklady dello sceneggiato sin da subito si presenterà nell’abitazione di una donna legata al suo passato. Purtroppo Francisca farà i conti con uno spiacevole inconveniente, poiché verrà a conoscenza che le sue proprietà presto finiranno nelle mani della marchesa de Los Visos. Isabel si rivelerà essere la cugina di Salvador Castro, e proprio per tale motivo accetterà di ospitare la donna che il defunto uomo aveva preso in sposa. A quel punto la moglie dell’Ulloa farà capire ai telespettatori qual è il motivo della sua riapparizione, cioè quello di riavere tutto ciò che le è stato sottratto.