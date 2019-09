I problemi tra Serena Cirillo e Filippo Sartori verranno risolti anche questa volta? La domanda si fa insistente tra i telespettatori di Un posto al sole che da settimane tengono monitorati gli sviluppi della crisi in atto tra i genitori di Irene. Dal giorno in cui Filippo ha scoperto il bacio scambiato dalla moglie e Leonardo, nulla tra loro è stato come prima e vecchi rancori sono tornati a farla da padrone.

La situazione, purtroppo, non sarà destinata a migliorare nelle puntate in onda su Rai 3 dal 30 settembre al 4 ottobre. Al contrario: un'invito che riceverà la Cirillo segnerà di fatto l'inasprirsi di una fase difficile, che potrebbe definitivamente segnare la fine del matrimonio della longeva coppia.

Un posto al sole anticipazioni: Filippo potrebbe trasferirsi dal padre

In passato Serena e Filippo hanno affrontato, uniti, diversi problemi che poi hanno rafforzato il loro rapporto.

Ancora ben vivo nella mente dei fan di Un posto al sole è la comprensione della Cirillo, quando il marito ha perso migliaia di euro con il trading online. Ma dopo la scoperta del bacio che Leonardo Arena ha 'strappato' alla sua datrice di lavoro, i litigi si sono fatti sempre più frequenti tra i coniugi Sartori che hanno chiamato in causa anche vecchi rancori: dal denaro perso in passato, alla gravidanza per la quale Serena non si sente pronta, fino alle diverse vedute sull'apertura del b&b.

La situazione a fine settembre non sarà destinata a migliorare tanto che gli spoiler segnalano che Irene farà le spese dei problemi tra i suoi genitori. Non solo: Filippo, che in un primo momento si è trasferito a vivere in hotel, riceverà la proposta del padre Roberto che gli offrirà ospitalità nel suo appartamento a Palazzo Palladini.

Spoiler Un posto al sole di inizio ottobre: un'invito per Serena

Se ancora i problemi non bastassero, le anticipazioni di Un posto al sole della prima settimana di ottobre confermano che accadrà un nuovo fatto che farà crescere ulteriormente le tensioni tra Serena e Filippo, aumentando con tutta probabilità la gelosia di quest'ultimo.

Lei, infatti, riceverà un'invito che non piacerà affatto al marito e che finirà per peggiorare le cose tra loro. Riguarderà proprio Leonardo Arena? Quest'ultimo, infatti, da diverse puntate è relegato ai margini della narrazione ma in futuro potrebbe riservare ancora nuove sorprese nelle trame della soap partenopea. Da tenere sotto controllo, in particolare, la puntata di venerdì 4 ottobre durante la quale i coniugi Sartori non sembreranno più in grado di porre fine alla tensione esistente tra loro rimediando ad una distanza che appare ormai insanabile.