Sono già due le registrazioni del Trono Classico effettuate in questa prima parte della stagione 2019-20, in attesa anche del ritorno di Uomini e donne in televisione. Il dating show di Maria De Filippi, infatti, si rivedrà puntualmente a partire da lunedì 16 settembre dalle ore 14:45 circa. I primi due appuntamenti in studio dedicati ai giovani hanno comunque permesso di conoscere i primi quattro tronisti, uno dei quali ha stupito in positivo gli appassionati del programma, speranzosi di conoscere un volto del tutto inedito in televisione.

Giulia Quattrociocche, ragazza romana di 27 anni, fin dal suo provino, aveva dichiarato di non essere alla ricerca di visibilità e di desiderare una persona che rispecchiasse gli stessi principi. Un obiettivo che sembrerebbe essere confermato dalla seconda registrazione, durante la quale la tronista ha subito deciso di eliminare un corteggiatore.

Uomini e donne anticipazioni: Giulia mette alla prova i suoi corteggiatori

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne diffuse dal Vicolo delle News e relative alla registrazione del 6 settembre, Giulia ha cominciato a conoscere un po' meglio i corteggiatori che maggiormente hanno attirato la sua attenzione.

Ne ha portati cinque in casetta (la stessa che Andrea Zelletta ha usato spesso la scorsa stagione) per capire con chi di loro uscire poi in esterna. Si sono susseguite un po' di chiacchiere, con diverse domande provocatorie da parte della tronista che poi se n'è andata. La Quattrociocche, però, ha chiesto che le telecamere fossero accese per poter vedere gli sviluppi della discussione tra i cinque corteggiatori.

E le sorprese non sono mancate, dato che qualcuno di loro si è subito lasciato andare a delle affermazioni poco gradite. A colloquio con Luca, Francesco ha ammesso di non essere particolarmente interessato a Giulia e di attendere di uscire anche con Sara Tozzi.

Registrazione Trono Classico: Francesco viene eliminato

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne del Trono Classico, Francesco ha continuato la discussione nella casetta, rivelando di ambire al trono come (a suo dire) farebbero tutti i partecipanti alla trasmissione.

Tornati in studio, Maria De Filippi e Giulia hanno chiesto dei chiarimenti su tale affermazioni ma la replica del corteggiatore non è stata convincente. Ha dato l'impressione, infatti, di arrampicarsi sugli specchi, rivelando che si è trattato solo di una discussione priva di significato. La Quattrociocche, a conferma di quanto dichiarato fin dal provino, ha deciso di eliminare subito Francesco. Diverso il comportamento di Sara Tozzi che, invece, si è presa del tempo per capire il da farsi.

La sua posizione non ha convinto Maria De Filippi, che le ha chiesto spiegazioni sulla mancata eliminazione visto che il corteggiatore ha rivelato senza esitazione di ambire al trono.