Qualcosa di non troppo chiaro sta accadendo tra Jessica e Andrea: dopo l'addio a Temptation Island, la Battistello pareva intenzionata a conoscere meglio il tentatore Alessandro, ad oggi sul trono di Uomini e Donne. Durante la puntata del dating show della quale la ex coppia è stata ospite, proprio Jessica ha dichiarato di pensare ancora al suo ex, il quale però si è detto pronto a dare una seconda opportunità al loro amore.

Ad oggi, però, alcune segnalazioni che si stanno diffondendo a macchia di leopardo sul web, sembrano mettere in dubbio al veridicità del comportamento di entrambi.

L'avvistamento di Jessica e Andrea mano nella mano

Non sarebbero stati sinceri, anzi il comportamento avuto da entrambi a Temptation Island sarebbe stato studiato a tavolino per soldi e visibilità: questo è il quadro di Jessica e Andrea che emerge a seguito da alcuni avvistamenti della coppia e di alcuni messaggi postati da Deianira Marzano.

La famosa opinionista del web, che da sempre ha dubitato della coppia, ha reso pubblici dei messaggi che alcuni utenti del web le hanno inviato.

Il primo messaggio fa riferimento ad un avvistamento della coppia nei pressi della stazione di Firenze: Jessica e Andrea passeggiavano mano nella mano e tentavano di mantenere un basso profilo per non farsi riconoscere. Questo è ciò che riferisce 'l'informatrice', la quale, proprio per via del modo di fare sfuggente dei due giovani, non è riuscita a scattare una foto a sostegno delle sue parole.

Un'amica della coppia: 'A Temptation solo per soldi'

Ma non è tutto. Deianira, dopo aver commentato il comportamento dei due, qualora tutto fosse vero, ha voluto corroborare la sua tesi postando un altro messaggio ricevuto da una conoscente della coppia di Temptation Island. 'Sono andati solamente per soldi, lui facendo la parte dell'innamorato, lei della tesa calda', ha detto la ragazza, la quale ha poi aggiunto che tutto è stato calcolato.

Anche le dichiarazioni fatte da Jessica a Uomini e Donne farebbero parte di un piano per poter attirare l'attenzione sulla coppia.

Dunque, se tutto fosse vero, Jessica e Andrea avrebbero finto per tutto il periodo passato a Temptation Island ma anche una volta fuori dal programma per poter poi proclamare una riunione. Il tutto sarebbe stato montato ad arte per guadagnare, ma come reagirà la produzione del reality se le notizie trapelate diventassero ufficiali?

Di certo, se ci dovessero essere degli sviluppi, Maria De Filippi non mancherà di tenere informati i suoi telespettatori, che attendono con ansia di scoprire se i sentimenti mostrati da Jessica e Andrea sono stati reali o frutto di un copione.