È solo una questione di giorni e gli studi del cooking show di Rai Uno, La Prova del Cuoco, torneranno ad animarsi di piatti, ricette, chef stellati e nuovi volti, che proporranno al pubblico in studio e da casa i loro cavalli di battaglia culinari e le ricette che li hanno resi celebri. Per il secondo anno consecutivo, alla conduzione ritroveremo Elisa Isoardi, che ha raccolto il testimone dello show dopo il sofferto addio alla trasmissione da parte di Antonella Clerici.

Molti sono i volti storici del programma ad essere stati riconfermati, ma tante anche le novità previste, a partire dalla presenza fissa di Claudio Lippi.

Claudio Lippi mattatore della nuova edizione della Prova del Cuoco

Da lunedì 9 settembre alle ore 12 partirà la ventesima edizione de La Prova del Cuoco, condotta per il secondo anno consecutivo da Elisa Isoardi, che però questa volta non sarà sola, ma verrà affiancata da un personaggio d'eccezione: Claudio Lippi, che già nella scorsa stagione del programma era stato protagonista di numerose puntate della trasmissione e di gag divertenti insieme alla padrona di casa.

A partire da quest'anno però, Lippi sarà presente quotidianamente a La Prova del Cuoco con un ruolo inedito: egli sarà il mattatore del cooking show, libero di muoversi a suo piacimento nello studio coinvolgendo pubblico e cuochi in esilaranti siparietti; ma non solo, perché Elisa ha deciso di mettere alla prova Claudio Lippi facendolo diventare il protagonista delle ricette e testando così la sua abilità dietro ai fornelli in diverse prove.

Per celebrare un importante traguardo, ovvero il ventesimo compleanno della trasmissione, sono previste diverse novità, che riguarderanno non solo i cuochi, ma anche la gara vera e propria.

Da quest'anno saranno i concorrenti a scegliere il Cuoco con cui gareggiare

Importanti novità sono in arrivo anche per il momento saliente del programma, ovvero la Gara dei Cuochi, durante la quale due concorrenti provenienti da diverse parti d'Italia si sfidano divisi nelle due squadre del Peperone Verde e del Pomodoro Rosso, per una settimana, aiutati da chef diversi con lo scopo di conquistare il titolo di vincitore.

Per la prima volta, quest'anno, i concorrenti scelti si sfideranno sia all'inizio che alla fine di ogni puntata, inoltre saranno proprio gli sfidanti a scegliere il Cuoco che li aiuterà durante la gara. Per quanto riguarda la giuria, anche in questo campo ci sono delle novità: a decretare il vincitore saranno l'esperto di enogastronomia Carlo Cambi, l'istrionica chef Cinzia Fumagalli e un terzo chef stellato che cambierà ogni settimana.

Anche il barboncino Zenit protagonista delle ricette

Elisa Isoardi ha sempre dimostrato il grande amore che nutre per il suo barboncino toy di nome Zenit, per questo ha deciso di renderlo protagonista di un particolare momento della puntata de La Prova del Cuoco: da quest'anno, infatti, ci sarà un momento dedicato alle ricette per cani e gatti, che saranno cucinate da uno speciale "chef dog", il quale insegnerà anche agli spettatori come cucinare piatti sani e gustosi per i nostri amici a quattro zampe.