La strada di casa 2 continua a tessere intrighi attorno alla strana sparizione di Irene, la donna che doveva convolare a nozze con Lorenzo. Riccardo Donna, il regista della miniserie televisiva con protagonista Alessio Boni, consiglia ai fan di non perdere nessuna puntata. Solo così è possibile dipanare il mistero che ruota attorno alla famiglia Morra, invischiata nella scomparsa di Irene e in un caso di omicidio.

Gli appassionati delle vicende del protagonista Fausto Morra che non riescono a seguire la programmazione del secondo capitolo de 'La strada di casa', potranno sempre recuperarla in streaming online.

Replica seconda puntata sulla piattaforma On Demand della Rai

La seconda puntata de La strada di casa 2, trasmessa martedì 24 settembre in prime time su Rai Uno, viene aggiunta alla lista delle serie televisive visibili sulla piattaforma On Demand della Rai, subito dopo la messa in onda in Tv.

Il servizio di streaming si chiama RaiPlay e consente agli utenti registrati di guardare il proprio programma preferito in qualsiasi arco della giornata oppure in diretta.

Per guardare la seconda puntata della miniserie diretta da Riccardo Donna tramite tablet oppure smartphone, occorre scaricare l’applicazione gratuita RaiPlay e registrarsi. Brutta notizia per gli amanti del piccolo schermo: la serie televisiva di genere dramma familiare non viene replicata in Tv, nemmeno su Rai Premium come succede normalmente con le altre fiction targate Rai.

Anticipazioni del 1° ottobre: Gloria ha l'Alzheimer

Le anticipazioni della seconda stagione de La strada di casa riportano notizie che sconvolgeranno la famiglia Morra. Tutto avrà inizio quando il commissario Concetta Leonardi mostrerà a Lorenzo una prova che sconvolgerà il suo animo: si tratta di un filmato che testimonia la volontà di Irene di togliersi la vita. Infatti, nel video si vedrà la giovane ragazza gettarsi nel fiume Po.

Per molti, questo filmato sembrerà inequivocabile.

Nel frattempo, Fausto inizierà a sospettare che non è stato un batterio a distruggere i fusti del birrificio Morra. Infatti, dopo un’approfondita indagine, il protagonista inizierà a pensare che qualcuno abbia voluto sabotare l'azienda. Intanto, Lorenzo terrà d'occhio Mauro e la sua amica Emma. Si chiederà come mai la ragazza scappa subito dalla macchina del ragazzo, lasciando lo smartphone nell'abitacolo.

Che cosa nasconderanno i due ragazzi?

Mentre Fausto e Lorenzo si metteranno sulle tracce di Emma, Federico si sentirà molto male. Preoccupati per il suo improvviso malessere, i genitori lo porteranno d'urgenza allo stesso ospedale cui Milena sta facendo il tirocinio in Medicina. Anche la moglie di Fausto andrà in panico quando inizierà ad accusare i primi sintomi di Alzheimer. Gloria, all'inizio preferirà non parlarne con nessuno, ma poi vuoterà il sacco con Fausto e gli rivelerà la sua condizione.