A dieci giorni esatti dal debutto americano della sedicesima stagione di Grey's Anatomy, la sceneggiatrice della serie ha concesso qualche interessante anticipazione circa i temi della nuova edizione, senza tralasciare nuovi spoiler riguardanti il futuro delle coppie più amate e discusse del Medical-Drama. Intercettata dai microfoni di EOnline, Krista Vernoff ha chiarito che le nuove puntate seguiranno un percorso totalmente diverso rispetto a quello intrapreso nel corso della quindicesima stagione e che il clima romantico, tipico delle ultime puntate, cederà il passo ad una trama più realistica.

Il futuro di Meredith e DeLuca

Stando alle parole della sceneggiatrice pare che gli scrittori si siano concentrati sulle conseguenze di quanto avvenuto prima della pausa estiva, proponendosi di mostrare al pubblico ciò che succederà ai personaggi subito dopo l'idillio amoroso trasmesso durante la scorsa stagione televisiva. Nessuna delle coppie sarà, dunque, al sicuro neanche le più consolidate: "La quindicesima stagione è stata quella dell'amore.

Quest'anno, invece, abbiamo deciso di mostrare cosa succede dopo 'la commedia romantica'. Difficilmente assistiamo a ciò che accade dopo il tipico 'vissero felici e contenti', noi invece giochiamo sul fatto che la sedicesima edizione sarà il risultato della precedente. È per questo che nessuna coppia sarà al sicuro. Chiunque pensi di poter sapere quali relazioni sono forti dovrebbe preoccuparsi un po'".

Ma quali saranno, dunque, le conseguenze effettive della frode assicurativa messa in atto da Meredith Grey? Innanzitutto la Vernoff ha chiarito che la prima puntata della nuova stagione ripartirà dagli eventi trasmessi nel corso del finale della scorsa edizione, permettendo ai telespettatori di conoscere ogni risvolto dell'arresto di DeLuca e delle successive scelte della protagonista: "Finora Meredith e DeLuca hanno vissuto una sorta di amore adolescenziale.

Adesso, invece, c'è un dramma nella vita della Grey e questo metterà a dura prova la loro nuova relazione. Meredith si assumerà le sue responsabilità nei confronti della legge e la coppia sarà ovviamente provata dallo stress che ne deriverà".

Guai in vista per Richard Webber e Catherine Fox

L'altra coppia che affronterà le conseguenze di quanto avvenuto nella 15x25 è quella formata da Richard e Catherine.

Il chirurgo generale è infatti stato licenziato dalla Bailey per aver coperto Meredith nell'ambito della frode assicurativa. Una decisione condivisa dalla moglie che pur essendo una delle proprietarie dell'ospedale non ha fermato Miranda dai suoi propositi. Una scelta che metterà a dura prova la relazione tra i due, in quanto Webber faticherà parecchio nel comprendere le ragioni che hanno spinto la moglie a non intervenire.