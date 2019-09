La seconda puntata di Amici Celebrities è terminata e gli animi sono iniziati a scaldarsi in maniera evidente. Dopo la litigata furiosa tra Maria De Filippi e Filippo Bisciglia, il pubblico telespettatore ha assistito a quella tra Platinette e Joe Bastianich, concorrente uscente della squadra blu. Quest'ultimo è stato aspramente criticato dalla giudice per le sue performance e per la sua arte. L'ex giudice di Masterchef si è messo in gioco e non ha preso bene le critiche di Platinette e per questo motivo si è deciso ad affrontarla. Nonostante Joe abbia cercato di conquistare la giudice con i suoi inediti, non c'è stato modo di convincerla.

Scontro tra Platinette e Joe Bastianich ad Amici Celebrities

Platinette non ha approvato la performace di Joe Bastianich che si è esibito con "Il tempo di morire" di Lucio Battisti. Da quel momento, l'opinionista ha sbottato contro il concorrente blu: "Lei non faccia il modesto con me perché questa cosa non le riesce". Poi, il clima si fa più teso e Platinette e Bastianich non se le sono mandate a dire.

"Voi vip siete qui a mettervi in gioco e non a fare le star. Signor Bastianich sarà appassionato ma non si nota. Lei deve accettare il giudizio, faccio musica da 50 anni". Poi Joe non si è lasciato scoraggiare e ha replicato: "Se vuoi ostacolarmi, non ci riuscirai". Platinette ha continuato ad attaccare l'ex giudice di Masterchef: "Se devo dire una verità la dico. Si tolga dalla testa che io abbia un pregiudizio nei suoi confronti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Amici Di Maria

Mi scusi se sono grezza ma non voglio essere finta". Dopodiché Bastianich si è esibito con un brano inedito molto autobiografico, ma l'idea della giurata non è cambiata: "Il suo essere arrogante e presuntuoso è più grande del suo talento. Lei tratta come schiavi gli aspiranti chef, fa le pubblicità degli hamburgher. L'Italia la giudicherà per questo".

Bastianich eliminato: salvi Filiberto e Francesca Manzini

Joe Bastianich è finito in sfida contro Emanuele Filiberto.

Quest'ultimo viene salvato dalla giuria e così Joe ha deciso di sfidare Francesca Manzini. Il concorrente dei blu si è esibito con un brano classico napoletano "O sole mio" mentre Francesca ha ballato una sensuale coreografia, guadagnandosi gli applausi del pubblico. L'ex giudice di Masterchef non è riuscito a convicere la giuria e ha dichiarato: "Mi dispiace che ci sia qualcuno che non abbia intenzione di ascoltare.

Dunque penso che sia giunto il momento di abbandonare la trasmissione". Poi è arrivata la risposta piccata di Platinette: "Non sono l'unica a decidere". Infine, Maria De Filippi ha difeso Bastianich dalle critiche pungenti di Mauro Coruzzi: "Questa è davvero la sua passione e si è messo in gioco sul serio". Insomma Joe è uscito da Amici Celebrities ma sicuramente non si abbatterà e continuerà a coltivare la sua dote canora.