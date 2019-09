Emma Marrone ha annunciato tramite il suo profilo Instagram con una frase di John Lennon ("La vita è tutto ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani") che da lunedì sarà costretta a fermarsi per affrontare un problema di salute. "Succede. Questo non era il momento il giusto, ma in certi casi non è mai il momento giusto per queste cose", si legge nel posto della cantante salentina.

Poi Emma ha continuato dicendo che sarà costretta a fermarsi per un problema di salute, però allo stesso tempo ha detto di non voler creare degli inutili allarmismi. Il post in meno di due ore ha superato i 60 mila like e l'hashtag #ForzaEmma è già balzato in testa ai trend di Twitter.

La 35enne già in passato ha dovuto affrontare un tumore alle ovaie e, proprio per questo male, ha dovuto subire due operazioni, come da lei stessa raccontata in più occasioni.

La Marrone ha poi aggiunto che per i motivi suddetti sarà assente al concerto di Radio Italia a Malta. Poi ha concluso dicendo: "Anzi ringrazio Radio Italia per l'immediata comprensione".

L'artista si è detta molto dispiaciuta per tutte quelle persone che hanno già pagato biglietti aerei e di alberghi per andare fino a Malta a sostenerla ed ha scritto che gli sarebbe tanto piaciuto essere lì su quel palco a cantare insieme a tutti i suoi fan.

Però allo stesso tempo fa una promessa, quella di ritornare al più presto e più forte di prima. 'Adesso chiudo i conti una volta e per tutte con questa storia e poi torno da voi' dice ai suoi fan.

Di recente Emma aveva anche annunciato l'uscito del suo nuovo album per i suoi dieci anni di carriera, anticipato dal brano Io sono bella scritto da Vasco Rossi. E proprio nella giornata di ieri la cantante aveva pubblicato su Instagram un estratto della canzone. Questo ha raggiunto 230 mila visualizzazioni e centinaia di commenti, tra cui quello del collega e amico Tiziano Ferro.

La testimonianza di Emma nella lotta contro il cancro

L'artista salentina aveva già raccontato la sua lotta al cancro durante un incontro, riportato su Repubblica, con un gruppo di studenti delle scuole superiori. In quella circostanza ha raccontato di aver reagito con grande rabbia nel momento in cui era venuta a conoscenza della sua malattia ed ha anche evidenziato come 'i miei genitori sono invecchiati di colpo'.

"Quando vedevo tutto che crollava intorno a me, l'unica che ha tenuto duro sono stata io, perché volevo resistere e vincere fino alla fine", ha detto.