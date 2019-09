L’Isola di Pietro 3, con protagonista Giovanni Morandi, per il terzo anno consecutivo avrà nuovamente il suo spazio nella programmazione serale di Canale 5. I nuovi episodi dovrebbero andare in onda tra ottobre e novembre 2019. Purtroppo gli spettatori affezionati dovranno fare i conti con la perdita di un personaggio molto apprezzato, ovvero il commissario Alessandro Ferras che perderà la vita in una circostanza poco chiara. Nel cast della Serie TV avremo modo di vedere anche delle new entry, come è già successo negli scorsi anni.

Alessandro viene assassinato

Dalle prime notizie riportate sul web si evince che la terza stagione de L'Isola di Pietro anche quest'anno andrà in onda con sei appuntamenti serali, e a quanto sembra le scene sono state girate nuovamente nella bellissima città della Sardegna. Le nuove puntate della fiction dovrebbero essere trasmesse già dai prossimi mesi. La serenità di alcuni protagonisti, specialmente di Elena Sereni verrà devastata.

Infatti, la donna subirà la perdita del fidanzato, nonché l'ispettore di Polizia Alessandro Ferras che morirà: a questo punto nell'isola di Carloforte ci sarà questo caso enigmatico da risolvere, e i primi rilievi faranno pensare subito ad un omicidio. A proposito, l'attore Michele Rosiello (interprete del personaggio Alessandro) ha annunciato ufficialmente sui social che non sarà presente nel cast.

Certamente la mancanza del commissario sarà una mazzata in testa anche per Pietro Sereni e Caterina che dovranno cercare di fare tutto il possibile per aiutare Elena, che si ritroverà a portare avanti la gravidanza senza avere vicino il padre del bambino/a. Le anticipazioni inoltre ci svelano che Diego nonostante la storia d'amore con Caterina non riuscirà ad essere del tutto sereno, in quanto verrà ancora tormentato ancora dalla sua adolescenza difficoltosa.

Francesco Arca nella terza stagione

Nell'attesa di sapere la data d'inizio precisa dell’Isola di Pietro 3 vi possiamo già preannunciare alcuni nomi degli attori che vedremmo nelle puntate della fiction. Iniziamo subito togliendo ogni dubbio agli spettatori riguardo alla presenza di Lorella Cuccarini: la presentatrice tv non è stata riconfermata, dunque, non la vedremo al fianco di Pietro (Gianni Morandi).

Invece, Ettore Bassi che nella seconda stagione ha avuto il ruolo di dottore, potrebbe rivedersi nelle scene, anche perché ebbe un flirt con Elena. Ovviamente non mancherà un'altra storica figura di spicco, ovvero il PM Annalisa Mura interpretata dall'attrice Cosima Coppola. A rinvigorire le vicende dell'isola dopo l'assenza di Michele Rosiello, il pubblico avrà modo di vedere l’attore Francesco Arca che con la parte di Vittorio Ruggeri - al quale verrà assegnato il posto di Alessandro Ferras nelle sede di Polizia locale - avrà l'incarico proprio di scoprire chi ha ucciso il suo collega.

Tra i nuovi acquisti della serie ci sarà anche Francesca Chillemi: sarà Monica, madre di una ragazzina vittima di un'altra situazione dolorosa. Per ultima, ma non perché meno importante, l'attrice Caterina Murino sarà Teresa Orrù, una madre di due ragazzini che saranno messi sotto interrogato dal nuovo commissario; mentre non si sa ancora niente sul personaggio dell'attrice Anna Godina, l'unica cosa certa è che arriverà sull’isola.